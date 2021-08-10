В России подорожали все автомобили BMW

Российский офис BMW предупредил о подорожании новых автомобилей локальной и импортной сборки: все машины, выпущенные с сентября 2021 года, вырастут в цене примерно на 1,8 процента. Причем X5 и X6, вне зависимости от страны производства, подорожают без предоставления сохранения цены, включая клиентские заказы, уточняет пресс-служба марки. Вместе с изменением прайс-листов будут скорректированы доступные линии исполнения отдельных моделей.

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Это уже не первое подорожание для BMW в 2021 году. Так, в марте цены на баварские автомобили увеличились в среднем на 3,8 процента, а исключением стали купе и кабриолеты 8 серии, а также 8 серии Gran Coupe — их стоимость тогда не изменилась. Вторая волна подорожания пришлась на автомобили, произведенные с 1 июля: в среднем ценники выросли на 1,9 процента.

Теперь настало время третьего подорожания, которое в среднем составит 1,8 процента и затронет машины, произведенные с 1 сентября. Самым доступным автомобилем BMW остается 2-Series Gran Coupe, цены на который начинаются от 2,88 миллиона рублей, а самая дорогая модель — M8 Cabrio с начальным ценником 12,9 миллиона рублей.

Ниже в таблице приведены актуальные цены на модели BMW в России.

Модель Начальная цена в рублях 2-Series Gran Coupe от 2 880 000 2-Series Coupe от 3 370 000 3-Series от 3 230 000 4-Series Coupe от 3 650 000 4-Series Cabrio от 4 210 000 4-Series Gran Coupe от 3 730 000 5-Series от 4 200 000 6-Series GT от 4 990 000 7-Series от 6 980 000 7-Series Long от 9 300 000 8-Series Coupe от 7 690 000 8-Series Cabrio от 8 630 000 8-Series Gran Coupe от 7 360 000 X1 от 2 520 000 X2 от 2 680 000 X3 от 4 420 000 X4 от 4 750 000 X5 от 5 900 000 X6 от 6 950 000 X7 от 7 560 000 Z4 Roadster от 4 200 000 M3 Competition от 7 370 000 M4 Сompetition Coupe от 7 470 000 M5 от 9 600 000 M8 Coupe от 11 920 000 M8 Cabrio от 12 900 000 M8 Gran Coupe от 11 330 000 X5 M от 10 790 000 X6 M от 11 080 000

Основные причины подорожания новых автомобилей в России — это инфляция, колебание курса валют и дефицит машин. Ранее сообщалось, что во второй половине нынешнего года некоторые компании продолжать корректировать прайс-листы, однако в целом по рынку рост цен замедлится, так как основное подорожание пришлось на первую половину 2021 года.