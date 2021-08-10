Поломка каких деталей может разорить автовладельца

Любой автовладелец должен быть морально готов тратить деньги на ремонт, заявил автоэксперт Егор Васильев. Он перечислил детали, которые при поломке могут разорить водителя.

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Двигатель

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В беседе с агентством "Прайм" специалист пояснил, что один из самых дорогих элементов автомобиля – это двигатель. "Исходя из современной концепции, часто многие крупные узлы мотора не подлежат ремонту и просто меняются. Это может касаться, например, блока цилиндров или головки блока цилиндров", – отметил Васильев и добавил, что затраты на официальный ремонт иногда могут сравниться со стоимостью подержанного автомобиля.

Например, даже просто капремонт мотора может стоить около 200 тысяч рублей. А если не тратиться на ремонт, это приведет к резкому увеличению расходов на мобильность: вырастут затраты на топливо и масло.

Коробка передач

Вторая деталь по стоимости и проблемности – коробка передач. Васильев считает, что в случае с механикой именно водитель зачастую сокращает ресурс узла за счет некорректного взаимодействия с ним. "Перестают включаться передачи, на ходу под нагрузкой передача может самопроизвольно выключиться – и это уже опасно, поскольку увеличивает риск ДТП", – сказал эксперт.

Внимания требуют и классические "автоматы". При большой нагрузке нужно менять в них масло хотя бы раз в 40 тысяч км пробега иначе ремонт "неизбежен и очень дорог". Бережно относиться нужно и к вариатору. В нем тоже необходимо своевременно менять масло и не экономить на его качестве.

Подвеска

Цена на замену деталей подвески также может оказаться неприятной. "Поэтому даже на внедорожнике не стоит "мчать без разбора" – лучше практиковать разумный стиль вождения", – сказал эксперт.

Нейтрализатор выхлопных газов

Все современные автомобили оснащены каталитическим нейтрализатором выхлопных газов. Если водитель использует некачественное топливо или масло, деталь может постепенно выйти из строя, что чревато проблемами с двигателем. А стоимость его замены может обойтись в сумму вплоть до нескольких сотен тысяч рублей.