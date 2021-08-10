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Названы детали автомобиля, которые при поломке могут разорить владельца

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23 минуты назад

Любой автовладелец должен быть морально готов тратить деньги на ремонт, заявил автоэксперт Егор Васильев. Он перечислил детали, которые при поломке могут разорить водителя.

Поломка каких деталей может разорить автовладельца
Фото: ©Shutterstock / Fotodom©Shutterstock / Fotodom

Двигатель

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В беседе с агентством "Прайм" специалист пояснил, что один из самых дорогих элементов автомобиля – это двигатель. "Исходя из современной концепции, часто многие крупные узлы мотора не подлежат ремонту и просто меняются. Это может касаться, например, блока цилиндров или головки блока цилиндров", – отметил Васильев и добавил, что затраты на официальный ремонт иногда могут сравниться со стоимостью подержанного автомобиля.

Например, даже просто капремонт мотора может стоить около 200 тысяч рублей. А если не тратиться на ремонт, это приведет к резкому увеличению расходов на мобильность: вырастут затраты на топливо и масло.

Коробка передач

Вторая деталь по стоимости и проблемности – коробка передач. Васильев считает, что в случае с механикой именно водитель зачастую сокращает ресурс узла за счет некорректного взаимодействия с ним. "Перестают включаться передачи, на ходу под нагрузкой передача может самопроизвольно выключиться – и это уже опасно, поскольку увеличивает риск ДТП", – сказал эксперт.

Внимания требуют и классические "автоматы". При большой нагрузке нужно менять в них масло хотя бы раз в 40 тысяч км пробега иначе ремонт "неизбежен и очень дорог". Бережно относиться нужно и к вариатору. В нем тоже необходимо своевременно менять масло и не экономить на его качестве.

Подвеска

Цена на замену деталей подвески также может оказаться неприятной. "Поэтому даже на внедорожнике не стоит "мчать без разбора" – лучше практиковать разумный стиль вождения", – сказал эксперт.

Нейтрализатор выхлопных газов

Все современные автомобили оснащены каталитическим нейтрализатором выхлопных газов. Если водитель использует некачественное топливо или масло, деталь может постепенно выйти из строя, что чревато проблемами с двигателем. А стоимость его замены может обойтись в сумму вплоть до нескольких сотен тысяч рублей.

Любой автовладелец способен с помощью несложных действий снизить расходы на автомобиль. По словам экспертов, деньги можно сэкономить на топливе, техобслуживании и проведении регламентных работ.

Бортжурнал,Егор Васильев,
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