Объявлены характеристики нового Genesis G80 Sport

Компания Genesis поделилась информацией о новом G80 с приставкой Sport, а также опубликовала серию свежих фотографий и видео. Модель предложат с тремя двигателями на выбор, причем ни один из них не получит прибавку к мощности. Зато седану обещаны подруливающие задние колеса, спортивная подвеска и новый режим вождения Sport+ для более динамичного разгона. От стандартного G80 новинку можно отличить по 20-дюймовым дискам, красным либо черным тормозным суппортам и агрессивному обвесу.

Фото: © Genesis © Genesis

Главное новшество Genesis G80 Sport — это появление полноуправляемого шасси. На скорости до 60 километров в час задние колеса здесь поворачиваются в противоположную сторону по отношению к передними для уменьшения радиуса разворота, а на более высокой все четыре колеса поворачиваются в одном направлении для лучшей управляемости.

Что касается подвески, то G80 Sport получил новые амортизаторы и пружины. На домашнем рынке спорт-седан предложат с тремя моторами на выбор: бензиновыми агрегатами объемом 2,5 литра (300 лошадиных сил и 422 Нм крутящего момента) и 3,5 литра (375 сил и 530 Нм момента), а также с 2,2-литровым дизелем, который развивает 207 сил и 421 Нм момента.

Genesis

Стандартно у G80 Sport задний привод, а за систему полного привода придется доплатить. Коробка передач — восьмидиапазонный автомат. В упомянутом ездовом режиме Sport+ переключение передач происходит максимально быстро.

Седан предложат в эксклюзивном красном цвете Cavendish Red, названном в честь курорта на северном побережье острова Принца Эдуарда на востоке Канаде и вдохновленном расположенными там красными скалами. Салон может быть оформлен в трех вариантах: с применением алюминия, углепластика или сразу нескольких материалов с ромбовидным рисунком. Еще одна нестандартная опция спорт-седана — необычные кресла с ромбовидным либо V-образным узором.

Genesis