Замечен закамуфлированный прототип электрического кроссовера от Audi

Фотошпионы успели заметить на дороге закамуфлированный прототип электрического кроссовера от Audi. Машина выглядит почти готовой к производству, а до дебюта новинки осталось шесть-девять месяцев.

Фото: ‎Motor1.com ‎Motor1.com

Несколько недель назад немецкий бренд показал кроссовер с электрическим двигателем - дебют новинки состоялся на автомобильной выставке в китайском Шанхае.

Длина концепта составила 4,87 метра, новинку построили на модульной архитектуре MEB. Окна машины были затемнены во время выставки. Судя по фотографиям, на которых запечатлен прототип кроссовера, Audi полным ходом работает над серийной версией ране показанного концепта.

Motor1.com

Машина была припаркована на стоянке. Судя по снимкам, она имеет полное сходство с шанхайским концептом. Можно заметить высокую переднюю часть и гладкие фары.

Motor1.com

Кожаные кресла в салоне получили белую прострочку, здесь же добавили "плавающую" центральную консоль и экран приборной панель. Компоновка кажется похожей на интерьер электрического кроссовера Q4 E-Tron.