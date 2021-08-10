Электрокары займут две трети мирового рынка автомобилей к 2040 году

Продажи электромобилей в мире в ближайшие годы резко возрастут - в 2040 году их доля составит 2/3 от глобального рынка новых легковых автомобилей, такой прогноз дает агентство Bloomberg.

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По мнению экспертов ресурса, в 2040-м за год реализация электромобилей составит 66 млн единиц. Для сравнения: по итогам 2020-м в мире было продано 3 млн батарейных машин без ДВС.

Росту популярности "электричек" способствует активное развитие инфраструктуры для их подзарядки, повышение эффективности батарей и снижение их стоимости, а также ужесточение политики в развитых странах в отношении автомобилей с ДВС. Наибольшую долю электромобилей в структуре продаж новых легковушек Bloomberg ожидает в Евросоюзе и Китае.

Оставшаяся 1/3 продаж автомобилей будет приходиться на традиционные машины с бензиновыми и дизельными двигателями, а также на подзаряжаемые гибриды.