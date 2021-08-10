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Какие новшества появились в Nissan X-Trail 2021 года?

Car.ru
1 час назад

Почти год японская корпорация Nissan продает в США модель Rogue (X-Trail). И если все это время кроссовер был доступен лишь в Штатах, то теперь он появился и в Китае.

Какие новшества появились в Nissan X-Trail 2021 года?
Фото: Car.ruCar.ru

В КНР кроссовер реализуется в семиместном исполнении, с 1,5-литровым турбомотором мощностью 204 л.с. и крутящим моментом 300 Нм. Взаимодействует агрегат с «умной» полноприводной системой и фирменным вариатором.

Nissan X-Trail для КНР получил систему безопасности ProPilot с 12 конфигурациями. По своей сути, технология являет собой некий полуавтомат, куда входят интеллектуальный круиз-контроль и берущее под контроль полосу движения оборудование.

Car.ru

По неподтвержденной информации, Nissan X-Trail через некоторое время будет оснащен гибридной установкой, взятой у Mitsubishi Outlander. Она основана на безнаддувном двигателем емкостью 2,4 литра с отдачей 135 л.с. и двух электроагрегатах на 82 и 95 л.с., а также батарее объемом 13,8 кВтч.

Дальность хода на одной электрической тяге составляет 100 км, и это один из самых лучших результатов среди всех гибридов на текущий момент.

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