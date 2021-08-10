Покупателям на заметку: как отличить битый ВАЗ от небитого

Практически все автомобили, проездившие по дорогам России более трех лет, так или иначе становились участниками ДТП.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Дмитрий Рогулин/ТАСС

Часть из этих аварий имела для автомобилей серьезные последствия, другие же просто обходились небольшого размера царапинами, не имеющими влияния на техническое состояние. Но не всякая битая машина - повод отказываться от приобретения. Как же можно отличить серьезные повреждения кузова от проведенного косметического ремонта?

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Откуда появляются проблемные автомобили? В том случае, если стоимость восстановления машины превышает 50%, то страховые компании стараются не ремонтировать их, а выплачивать так называемый тотальный ущерб, покрывающий полную стоимость транспортного средства с учетом износа. Но утилизация оставшегося хлама происходит довольно редко. Большая часть машин выставляется на продажу на специальных сайтах, где их покупают специализированные мастерские с целью полного восстановления. Спустя месяц-другой машина выйдет из ворот автомобильной мастерской как новенькая. Впоследствии она попадает на вторичный рынок, и при помощи перекупщиков находит себе нового хозяина. Упоминаний о страшной аварии, в которой побывал автомобиль, практически не производится. Клиент узнает только о небольшом пробеге, невысокой цене за срочность и чистоте с юридической точки зрения.

Оценка блеска. Выявить аварийный экземпляр в действительности не так и сложно. Оценку автомобиля нужно производить издалека. Чаще всего восстановленный автомобиль узнается по свежей краске. У всех машин после 7 лет эксплуатации краска становится тусклой, с покрытием в виде мелких царапин. Больше всего их присутствует на передней части капота, крыльях и порогах. Они будут хорошо заметны даже с расстояния невооруженным взглядом.

Если они отсутствуют, равно как и признаки возраста, а старый автомобиль блестит как новый, то машина, вероятнее всего, побывала на кузовном ремонте, осталось только выяснить, насколько серьезном.

Проверка перекосов. Вначале стоит внимательно посмотреть на переднюю часть с некоторого расстояния. Если кажется, что одна из частей машины перекошена – это может стать признаком удара. Даже при обращении в хорошую мастерскую невозможно восстановить кузов до миллиметра. Теперь стоит приступить к изучению кузова, а именно, зазоров его деталей, которые должны везде быть одинаковыми.

Крылья должны в точности подходить к капоту, фары — идеально садиться в свои гнезда. Наличие любого перекоса становится признаком серьезного ремонта, в ходе которого происходило выправление лонжеронов. При выпирании панели – она получила настолько сильные повреждения, что ее не удалось до конца выправить. Наличие разных зазоров у элементов кузова свидетельствует о его нарушенной геометрии.

Изношенность шин. Для того чтобы подтвердить это опасение, достаточно посмотреть на задние шины. Чаще всего при повреждении лонжеронов машина начинает «есть» резину. У задней балки отсутствует возможность регулировки, поэтому в большей степени это все будет заметно на задних шинах.