Покупателям на заметку: как отличить битый ВАЗ от небитого

Практически все автомобили, проездившие по дорогам России более трех лет, так или иначе становились участниками ДТП.
Часть из этих аварий имела для автомобилей серьезные последствия, другие же просто обходились небольшого размера царапинами, не имеющими влияния на техническое состояние. Но не всякая битая машина - повод отказываться от приобретения. Как же можно отличить серьезные повреждения кузова от проведенного косметического ремонта?
Откуда появляются проблемные автомобили? В том случае, если стоимость восстановления машины превышает 50%, то страховые компании стараются не ремонтировать их, а выплачивать так называемый тотальный ущерб, покрывающий полную стоимость транспортного средства с учетом износа. Но утилизация оставшегося хлама происходит довольно редко. Большая часть машин выставляется на продажу на специальных сайтах, где их покупают специализированные мастерские с целью полного восстановления. Спустя месяц-другой машина выйдет из ворот автомобильной мастерской как новенькая. Впоследствии она попадает на вторичный рынок, и при помощи перекупщиков находит себе нового хозяина. Упоминаний о страшной аварии, в которой побывал автомобиль, практически не производится. Клиент узнает только о небольшом пробеге, невысокой цене за срочность и чистоте с юридической точки зрения.
Оценка блеска. Выявить аварийный экземпляр в действительности не так и сложно. Оценку автомобиля нужно производить издалека. Чаще всего восстановленный автомобиль узнается по свежей краске. У всех машин после 7 лет эксплуатации краска становится тусклой, с покрытием в виде мелких царапин. Больше всего их присутствует на передней части капота, крыльях и порогах. Они будут хорошо заметны даже с расстояния невооруженным взглядом.
Если они отсутствуют, равно как и признаки возраста, а старый автомобиль блестит как новый, то машина, вероятнее всего, побывала на кузовном ремонте, осталось только выяснить, насколько серьезном.
Проверка перекосов. Вначале стоит внимательно посмотреть на переднюю часть с некоторого расстояния. Если кажется, что одна из частей машины перекошена – это может стать признаком удара. Даже при обращении в хорошую мастерскую невозможно восстановить кузов до миллиметра. Теперь стоит приступить к изучению кузова, а именно, зазоров его деталей, которые должны везде быть одинаковыми.
Крылья должны в точности подходить к капоту, фары — идеально садиться в свои гнезда. Наличие любого перекоса становится признаком серьезного ремонта, в ходе которого происходило выправление лонжеронов. При выпирании панели – она получила настолько сильные повреждения, что ее не удалось до конца выправить. Наличие разных зазоров у элементов кузова свидетельствует о его нарушенной геометрии.
Изношенность шин. Для того чтобы подтвердить это опасение, достаточно посмотреть на задние шины. Чаще всего при повреждении лонжеронов машина начинает «есть» резину. У задней балки отсутствует возможность регулировки, поэтому в большей степени это все будет заметно на задних шинах.
Заключение. При покупке на вторичном рынке любого автомобиля ВАЗ, достаточно найти на многих деталях кузова код из четырех знаков, который позволит узнать, была ли машина в серьезной аварии. В нем обязательно зашифровывается дата изготовления: первые три цифры — порядковый номер дня в году, а последняя — год. Сравнивая эту дату с оригиналом выдачи ПТС, можно определить, проводилась ли замена кузовного элемента.