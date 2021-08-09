Для кроссоверов и внедорожников нужна специализированная резина с высоким индексом нагрузки и большим сроком эксплуатации. Чтобы не ошибиться с выбором шин для кроссоверов на лето 2022 года, рекомендуется рассмотреть лучшие модели, входящие в рейтинг.

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Toyo Proxes CF-2

Toyo Proxes CF-2 открывает рейтинг шин для кроссоверов на лето 2022 года. Шины предназначены для автомобилей средней и высокой мощности. Toyo Proxes CF-2 обеспечивают высокий уровень комфорта и безопасности. Модель производится в Японии и рассчитана на клиентов со средним бюджетом. Шины оснащены индикатором износа, который позволяет оценивать текущее состояние.

Преимущества:

экономия топлива; высокое содержание силики; специально разработанный рисунок протектора; износостойкость; сухое и мокрое покрытие; облегченная конструкция; сверхпрочный наполнительный шнур.

Недостаток – низкая стойкость к аквапланированию.

Vredestein Ultrac Vorti

Vredestein Ultrac Vorti – премиальные шины с асимметричным дизайном протектора. Модель предназначена для спортивных легковых автомобилей. Шины отличаются отменной управляемостью, эффективным торможением и надежным сцеплением. Vredestein Ultrac Vorti оснащены четырехградусным профилем, который раскрывает основные достоинства при совершении высокоскоростных маневров.

Преимущества:

обеспечивает короткий тормозной путь; позволяет без труда управлять на сухом и мокром асфальте; повышенное сопротивление качению; быстрая реакция при поворотах; наличие защиты от аквапланирования; быстрый отвод воды.

Недостатки не выявлены.

Maxxis Premitra HP5

Это бюджетные летние шины с асимметричным рисунком протектора. Подходят для кроссоверов, легковых автомобилей и внедорожников. Maxxis Premitra HP5 отличаются хорошей устойчивостью и легкой управляемостью даже на высокой скорости.

Шины обеспечивают маневренность за счет внедрения высокопрочных металлокордных брекеров. Они повышают долговечность и стойкость к износу. Дизайн поперечных канавок и многошаговая схема расположения блоков протектора способствуют снижению уровня шума и поглощению вибраций.

Преимущества:

увеличенная управляемость на высоких скоростях; экономичность; низкий уровень шума; легкость установки; хорошая износостойкость; отличная балансировка.

Недостаток – медлительный отклик на поворотах.

Michelin Primacy 3

Michelin Primacy 3 занимают особое место в рейтинге шин для кроссоверов на лето 2022 года. Премиум-шины производятся в России, Германии, Испании и Италии. Модель отличается сглаженными краями и направленными асимметричными блоками проектора. Michelin Primacy 3 обеспечивает надежный контакт с дорожной поверхностью и эффективное торможение при любых погодных условиях.

Модель порадует низким сопротивлением качению и износостойкостью. Шины позволяют снижать общие эксплуатационные расходы за счёт службы несколько сезонов. В структуру протектора внедрены специальные Lock-ламели толщиной 0,2 мм.

Преимущества:

длительный срок эксплуатации; короткий тормозной путь; хорошая маневренность; низкое сопротивление качению.

Недостаток – слабая устойчивость перед аквапланированием.

Hankook Ventus S1

Hankook Ventus S1 – летние шины высокого качества, предназначенные для городских кроссоверов и внедорожников. Производитель использует инновационные материалы нового поколения, которые повышают оптимизацию эксплуатационных свойств.

Протектор оснащен окружной тонкой канавкой, которая расположена на внешней части асимметричного рисунка шин. Специальные скосы на центральных блоках увеличивают площадь контактной поверхности под воздействием боковых нагрузок.

Преимущества:

стабильность управления; точность реакции на поворотах; хорошая управляемость; отличная балансировка.

Недостатки не выявлены.

Tigar UHP Ultra High Performance

Эти летние шины обладают ультравысокой производительностью, предназначены для мощных легковых автомобилей. В конструкции Tigar UHP (Ultra High Performance) используются высококачественные технологии и материалы. Шины оснащены протектором с асимметричным расположением элементов. Плечевые блоки с наружной стороны обеспечивают устойчивость в поворотах.

На высокой скорости резина демонстрирует низкую склонность к аквапланированию, которая обеспечивается за счет 4 широких продольных канавок.

Преимущества:

маневренность; низкий риск аквапланирования на любой скорости; отличная управляемость; плотное сцепление; высокая износостойкость; хорошая производительность; устойчивость к боковым скольжениям.

Недостатки не выявлены.

Continental ContiPremiumContact 5 SUV

Continental ContiPremiumContact 5 SUV закрывает рейтинг шин для кроссоверов на лето 2022 года. Летние шины подходит для легковых автомобилей, данная модель отличается эксплуатационными характеристиками, за счет которых повышается ходимость, управляемость и срок использования. Continental ContiPremiumContact 5 SUV производятся в Германии, Чехии, Румынии, Португалии и Франции.

Шины на 15% уменьшают тормозной путь. Также производитель снизил сопротивление качению и повысил ходимость.

Continental ContiPremiumContact 5 SUV оснащен особой конструкцией, заимствованной у спортивных шин. Это обеспечивает отличное сцепление при поворотах и маневренности. Кроме того, увеличена опорная поверхность и стабилизирован протектор.

Преимущества:

сбалансированность; специальный рисунок; уникальные ламели; особая конструкция каркаса.

Недостатки не выявлены.

Итоги