Электрический BMW iX3 получил первое обновление

Электрический кроссовер iX3 был представлен всего год назад, а BMW уже подготовила для него первое обновление. Вслед за топливным X3 «зеленый» вседорожник получил легкий фейслифт, заключающийся в небольших изменениях внешности и интерьера, причем внутри новшеств заметно больше, чем снаружи. Техническая составляющая осталась нетронутой. Модель представят на автошоу IAA Mobility в Мюнхене в сентябре, после чего начнутся продажи в Европе.

Спереди iX3 можно узнать по зауженной оптике, более «агрессивному» бамперу с иными воздухозаборниками и слегка увеличенной решетке радиатора. Сзади также появился пересмотренный бампер с диффузором, изменилось наполнение фонарей. Опциональные светло-голубые акценты, отличающие электрокар от топливных BMW, остались, но сменили расположение.

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В салоне установлено новое рулевое колесо, более крупный дисплей информационно-развлекательной системы iDrive актуальной версии. Кроме этого, дизайнеры поработали над архитектурой передней панели консоли и центрального тоннеля, переоформили дефлекторы воздуховодов и физические элементы управления, включая рычаг селектора передач.

Силовую установку обновление не затронуло: iX3 по-прежнему оснащается 286-сильным электромотором (400 Нм), установленным на задней оси, и литий-ионной батареей емкостью 80 киловатт-часов, которую можно пополнить от 10 до 80 процентов за 32 минуты с помощью 150-киловаттного терминала с постоянным током. Запас хода по циклу WLTP – до 460 километров.

BMW

Новинку представят в сентябре 2021 года на автосалоне в Мюнхене, после чего начнутся продажи со стартовым ценником 67 300 евро (5,8 миллиона рублей) в Германии. Таким образом, с рестайлингом iX3 прибавил ровно тысячу евро, однако в стоимость входит ставший стандартным пакет M-Sport.