Почему опасно покупать годовалый автомобиль на вторичном рынке?

Взять почти новый автомобиль, уже обкатанный и обслуженный, да еще и с существенной экономией желает почти каждый автомобилист в нашей стране. Решили купить на вторичном рынке годовалую машину? Тут тебе и сигнализация, и коврики с чехлами, и пробег совсем небольшой, да и цена, по сравнению с новой, заманчивая!

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Не стоит торопиться. Глядя на такой «подарок», стоит задуматься, а почему вдруг продается свежая годовалая машина с маленьким пробегом? Почему хозяин, не успев попользоваться всеми прелестями нового автомобиля, уже продает его?

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Что говорят продавцы о причинах продажи годовалых авто

Срочно понадобились деньги.

Для покупки недвижимости, для лечения или для обучения выросшего ребенка, наконец.

Перемена места жительства – переезд в другой регион, другую страну. Да, это уважительная причина, хотя при переезде внутри нашей страны можно переехать с автомобилем, если, конечно, это не Камчатка.

Автомобиль не понравился хозяину или его жене.

Супруги разводятся и продают совместно купленную машину.

Владелец машины оказался не готов к стоимости ее обслуживания. Продажу годовалого автомобиля продавец может объяснить следующими причинами:

В таких случаях продажа годовалой машины вроде бы оправданна. Но всегда ли только эти случаи являются причиной для продажи? О чем может умолчать человек, продающий годовалый автомобиль? Разбираемся в истинных причинах.

Причина 1: сильное ДТП

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Дорожно-транспортное происшествие с серьезными последствиями – одна из самых вероятных причин срочной продажи автомобиля. Удары кузова о препятствие или другой автомобиль могут нарушить геометрию кузова или сказаться на последующей работоспособности двигателя и других агрегатов.

Ситуацию усугубляет суеверие: если машина в первый же год билась, значит, дальше еще будут аварии, от «несчастливой» машины лучше избавиться.

Плюс, если владелец сэкономил и последующий ремонт производил не в дилерском центре, а в гараже «у дяди Васи», то на таком «практически новом» автомобиле проблемы гарантированы. Вот и избавляется хозяин от годовалого автомобиля.

Причина 2: частые поломки

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Да, новые авто могут часто ломаться. Почему так получается? Потому, что автопроизводители (не все, но, к сожалению, многие) стремятся как можно чаще запускать новинки. Маркетологи требуют революционных решений, чтобы привлечь покупателей. Инженеры эти решения выдают, но не всегда успевают испытывать на ресурс. Естественно, работа узлов и агрегатов не всегда безупречна.

Те же маркетологи насаждают политику ограниченного ресурса. Не должен товар служить хозяину долгие годы! Отслужил гарантийный срок – и хватит, надо брать новый. Целые отделы конструкторов и инженеров работают над тем, чтобы деталь автомобиля прослужила ровно столько, сколько ей отвели срок, и вышла из строя. Вот часто и получается, что деталь, сделанная на минимальном пределе прочности, ломается раньше.

Конечно, дилерский центр, продавший автомобиль, устраняет такие поломки по гарантии. Но владелец на это время остается без автомобиля и ездит на такси (не все дилеры предоставляют подмены), заодно подумывая о продаже ненадежного средства передвижения, которое купил, польстившись на шикарную рекламу.

Причина 3: юридические проблемы

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Автомобиль взят в кредит или лизинг, и у собственника нет денег, чтобы выплачивать долг.

Владелец взял займ под залог автомобиля.

Владелец машины ведет рискованный бизнес, и его имущество арестовано по решению суда.

В случае развода один из супругов подал на раздел имущества и претендует на автомобиль. Еще одной распространенной причиной продажи годовалого автомобиля с маленьким пробегом являются юридические проблемы. Они могут быть связаны с тем, что:

Во всех этих случаях закон запрещает продавать арестованное или опротестованное имущество. Некоторые автовладельцы пытаются обойти закон и выручить хоть что-нибудь за фактически не принадлежащее им имущество.

Перед покупкой годовалый автомобиль нужно обязательно проверить на юридическую чистоту.

Причина 4: большой пробег

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И, наконец, веским основанием для продажи годовалой машины является большой пробег. Среднестатистический владелец автомобиля проезжает за год 10-15 тыс. км. Но для многих граждан автомобиль служит средством заработка, и эксплуатируют они его по полной программе. Пробег в течение года может составить 50-100 тыс. км.

После такой эксплуатации хитрые бизнесмены проводят операцию «скручивания» пробега, наводят косметический лоск и пытаются продать «уставший» автомобиль с наименьшими для себя потерями.

Опытному автомобилисту не составит большого труда определить примерный пробег машины и разоблачить хитреца. Тем не менее находятся покупатели, которых привлекает только дата изготовления авто, а не его реальное состояние.

Отказаться от годовалого авто или купить

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Не стоит категорически отвергать покупку годовалого автомобиля с малым пробегом. На этапе поиска тактично интересуйтесь, почему продается новое авто. Честному владельцу нет смысла скрывать подробности: он поделится с вами своими проблемами. Нечистый на руку продавец, наоборот, постарается рассказать почти правдоподобную историю со множеством мелких подробностей, чтобы усыпить ваши подозрения, или отделается многозначительными намеками

В любом случае внимательно рассмотреть личность продавца есть смысл. Иногда после такого взгляда не стоит тратить время на осмотр машины.

Даже если продавец не вызывает подозрений, машину, которую он продает, все же лучше пробить через специальный сервис. Если проверка не покажет серьезных проблем в истории, попросите пройти диагностику в специализированном сервисе. Лучше в том самом, в котором машина проходила первые ТО.

На диагностике сразу выявится «скрученный» пробег, замененные «китайские» датчики и прочие дефекты. Если политика сервиса позволяет, можно получить сведения и о гарантийных ремонтах, и о замененных по гарантии запчастях. Если продавец откажет в диагностике, лучше не рисковать и поискать что-то другое.