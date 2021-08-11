Олимпийским чемпионам из Китая подарят лимузины Hongqi H9, которые сравнивают с российскими Aurus

Hongqi

Фото: © Hongqi © Hongqi

Компания Hongqi приготовила подарок для китайских спортсменов, вернувшихся из Токио с золотыми медалями. Каждый из них получит в дар среднеразмерный лимузин H9 – самую роскошную «гражданскую» модель в линейке марки, более 60 лет выпускающей машины для китайских властей. Чемпионами Олимпиады 2020-2021 стали 52 спортсмена из КНР, получившие 38 медалей и обеспечившие стране второе место в итоговом медальном зачете после США.

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Разница в количестве атлетов и медалей объясняется тем, что часть из них выступали в индивидуальных видах спорта, а часть получили награды в команде. Hongqi приготовила для них 52 лимузина H9, стоимость каждого из которых в «топе» составляет 369 800 юаней, или 4,2 миллиона рублей по текущему курсу. Таким образом, общая стоимость подарков от премиум-марки составит порядка 220 миллионов рублей.

Hongqi

Hongqi

32 серебряных и 18 бронзовых призеров тоже не останутся без вознаграждения. Они получат H9 в том же уровне исполнения, но не в дар, а в «безвозмездное пользование». Вероятно, речь идет о машинах, используемых в прокате либо тест-драйвах.

Лимузин Hongqi H9 был представлен в 2020 году как соперник удлиненных BMW 5-Series и Mercedes-Benz E-Class. Модель, построенная на заднеприводной платформе, получила дизайн с отсылкой к Rolls-Royce, 5,1-метровый кузов и роскошное наполнение интерьера. Самая дорогая версия предлагает четырехместный салон с отдельными экранами для второго ряда, 12,3-дюймовой «приборкой» и мультимедийным дисплеем такого же размера. В отделке применены натуральное дерево, кожа и металл.

В движение подаренные победителям олимпиады лимузины приводит умеренно-гибридная силовая установка с двухлитровой «турбочетверкой», выдающая на пике 255 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента. Кроме этого, для H9 доступен V6 объемом три литра и новый наддувный V6 2.5. Все варианты сочетаются с семидиапазонным «роботом» с двойным сцеплением.