В России появится Jaguar F-Pace 2022 модельного года

Российский офис Jaguar анонсировал появление F-Pace 2022 модельного года. С обновлением кроссовер обзавелся новыми системами помощи водителю, усовершенствованной системой очистки воздуха в салоне и покрышками с защитой протектора от проколов. Кроме того, у F-Pace появилась новая версия R-Dynamic Black, а топовый F-Pace SVR теперь можно заказать с опциональным пакетом Black Pack. Цены пока не объявлены.
К следующему модельному году для Jaguar F-Pace подготовили сразу несколько новшеств. Во-первых, доработана система ионизации и очистки воздуха. Она, как и прежде, уничтожает аллергены и неприятные запахи, улавливает мелкодисперсные частицы PM2.5, но вдобавок ещё и освежает воздух в салоне при помощи вентиляторов системы климат-контроля и рециркуляции перед началом поездки.
Функция активируется по таймеру, который можно выставить на экране мультимедийной системы либо в мобильном приложении Jaguar Remote. Кроме того, система очистки воздуха научилась следить за уровнем углекислого газа и автоматически снижать его концентрацию.
Во-вторых, появились новые системы помощи водителю, в том числе адаптивный круиз-контролем с функцией ассистента рулевого управления. Система плавно подруливает, управляет торможением и ускорением, выравнивая автомобиль в полосе движения и сохраняя заданное расстояние до впереди идущего транспортного средства.
В-третьих, F-Pace 2022 года получил шины с внутренним защитным герметиком. Внутренняя сторона такой шины покрыта специальным составом, который в случае проникновения в протектор какого-либо предмета образует воздухонепроницаемую пленку и сохраняет давление воздуха.
Помимо всего перечисленного, обновленный F-Pace обзавелся стайлинг-версией R-Dynamic Black, которая отличается черными глянцевыми корпусами наружных зеркал, затемненной решеткой радиатора, черными 20-дюймовыми дисками и красными тормозными суппортами. В салоне появились металлические накладки на педали и подсветка с возможностью выбора одного из тридцати цветов.
Версия R-Dynamic Black будет представлена с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 249 лошадиных сил.
Сроки появления F-Pace 2022 года в России пока не объявлены. Зато в Великобритании новинка уже доступна для заказа по цене от 40 675 фунтов стерлингов (4,1 миллиона рублей по нынешнему курсу) за базовую версию, от 46 765 фунтов стерлингов (почти 4,8 миллиона рублей) за R-Dynamic Black и от 78 165 фунтов стерлингов (восемь миллионов рублей) за топовый F-Pace SVR.