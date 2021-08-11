В России появится Jaguar F-Pace 2022 модельного года

Российский офис Jaguar анонсировал появление F-Pace 2022 модельного года. С обновлением кроссовер обзавелся новыми системами помощи водителю, усовершенствованной системой очистки воздуха в салоне и покрышками с защитой протектора от проколов. Кроме того, у F-Pace появилась новая версия R-Dynamic Black, а топовый F-Pace SVR теперь можно заказать с опциональным пакетом Black Pack. Цены пока не объявлены.

Фото: © Jaguar © Jaguar

К следующему модельному году для Jaguar F-Pace подготовили сразу несколько новшеств. Во-первых, доработана система ионизации и очистки воздуха. Она, как и прежде, уничтожает аллергены и неприятные запахи, улавливает мелкодисперсные частицы PM2.5, но вдобавок ещё и освежает воздух в салоне при помощи вентиляторов системы климат-контроля и рециркуляции перед началом поездки.

Jaguar

Jaguar

Функция активируется по таймеру, который можно выставить на экране мультимедийной системы либо в мобильном приложении Jaguar Remote. Кроме того, система очистки воздуха научилась следить за уровнем углекислого газа и автоматически снижать его концентрацию.

Во-вторых, появились новые системы помощи водителю, в том числе адаптивный круиз-контролем с функцией ассистента рулевого управления. Система плавно подруливает, управляет торможением и ускорением, выравнивая автомобиль в полосе движения и сохраняя заданное расстояние до впереди идущего транспортного средства.

В-третьих, F-Pace 2022 года получил шины с внутренним защитным герметиком. Внутренняя сторона такой шины покрыта специальным составом, который в случае проникновения в протектор какого-либо предмета образует воздухонепроницаемую пленку и сохраняет давление воздуха.

Помимо всего перечисленного, обновленный F-Pace обзавелся стайлинг-версией R-Dynamic Black, которая отличается черными глянцевыми корпусами наружных зеркал, затемненной решеткой радиатора, черными 20-дюймовыми дисками и красными тормозными суппортами. В салоне появились металлические накладки на педали и подсветка с возможностью выбора одного из тридцати цветов.

Версия R-Dynamic Black будет представлена с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 249 лошадиных сил.