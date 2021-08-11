На сколько метров "видят" камеры контроля скорости?

На дорогах есть специальные знаки, информирующие водителей о наличии камер контроля скорости. Практически все автомобилисты, видя их, начинают тормозить, но помогает ли такой метод на дорогах?

Как правило, знаки устанавливаются за 150-200 метров до самого комплекса фотовидеофиксации. Различить их водитель может с расстояния примерно в 50 метров. Дальность действия приборов бывает разной.

Большинство из камер на российских дорогах работают по доплеровскому принципу, то есть оснащены излучателем и радиолокационным приемником.

Сначала в поток машин направляется зондирующий импульс, а затем принимается его отражение. Он может идти на расстояние более километра.

В большом потоке автомобилей идентифицировать конкретную машину, конечно же, сложно. Поэтому в паре с излучателем работает камера, которая нацеливается на конкретный объект. В зависимости от типа объектива она может "видеть" на 100-300 метров.

Небольшие комплексы "Арена" и "Крис" рассчитаны на работу в пределах сотни метров, а вот переносные "Кордон" и "Кречет" действуют чуть дальше - до 150 метров. Они довольно точно фиксируют скорость конкретных автомобилей сразу на 4 полосах.

На многополосных дорогах столицы используются более продвинутые комплексы "Стрелка". Они способны распознать тип автомобиля на расстоянии 250-300 метров, но здесь вступает в силу ограничение дальности инфракрасной подсветки, необходимой для ночной съемки.

Измерители скорости, оснащенные лазерными излучателями, имеют другой принцип работы. Ими снабжены экипажи ГИБДД. Они испускают не волны, а лазерные импульсы, принимая потом их отражения.