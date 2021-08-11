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Как не заснуть за рулем: советы автоэксперта

РИА "ФедералПресс"иещё 2
1 час назад

Автоэксперт, блогер Антон Воротников рассказал, как водителям не заснуть за рулем. Советы специалиста опубликовали в СМИ.

Как не заснуть за рулем: Советы автоэксперта
Фото: ТАССТАСС

«В далекий путь нужно ездить на некомфортных автомобилях», – заявил Воротников.

Автоэксперт уверен, что из-за комфорта современных автомобилей водители переключают внимание с дороги на другие вещи и теряют бдительность. Именно поэтому для долгой поездки Воротников выбрал машину Chevrolet Niva, потому что она «постоянно гудит» и требует переключения передачи.

«В современных автомобилях полный привод, автомат, хорошая шумоизоляция, система круиз-контроля, контроль полосы. Это расслабляет, и человек может отвлечься на телефон», – добавил эксперт.

Чтобы не уснуть за рулем, Воротников рекомендует водителям чаще останавливаться, заправляться и дышать свежим воздухом. Кофе, по его словам, поможет взбодриться только на 20 минут. Эксперт также рекомендовал в день не проезжать более 600 километров, сообщает Nation News.

Ранее «ФедералПресс» писал, когда можно садиться за руль после употребления алкоголя. Фото: pxhere.com

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