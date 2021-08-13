Acura подготовила «прощальную» версию спорткара NSX

Компания Acura представила «прощальную» версию суперкара NSX в честь последнего года производства модели второго поколения. Двухдверку NSX Type S выпустят в количестве 350 штук, 300 из которых продадут в США, 30 — в Японии, а оставшиеся 20 — в других странах. Такой NSX оказался мощнее обычного: мощность «битурбошестерки» 3.5 скакнула с 507 до 527 лошадиных сил, а комбинированная отдача всей гибридной установки — с 581 до 608 сил.

Фото: © Acura © Acura

Купе NSX второго поколения с 2016 года выпускает завод в Огайо, а в декабре 2021-го модель снимут с конвейера. До этого момента планируется собрать 350 особых NSX Type S, которые превосходят стандартную модель как по мощности, так и по скорости. Спорткар получил новые турбокомпрессоры от гоночного NSX GT3 Evo с пиковым давлением наддува 16,1 psi вместо прежних 15,2, а также более производительные топливные форсунки и увеличенные интеркулеры: в результате доработок мощность двигателя V6 объемом 3,5 литра возросла с 507 до 527 лошадиных сил, а крутящий момент — с 550 до 600 Нм.

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Помимо этого, стала больше используемая емкость батареи (+20%) и выдаваемая ею мощность (+10%). Передаточное число редуктора двух электромоторов на передней оси снизилось с 10.382:1 до 8.050:1, что увеличило крутящий момент при старте с места и обеспечило NSX Type S ещё более взрывной разгон. После всех доработок комбинированная отдача гибридной силовой установки составила 608 сил и 667 Нм момента против 581 сил и 644 Нм у обычного NSX.

Вдобавок на Type S перекалибровали девятиступенчатый «робот» DCT: теперь переключение на высшую передачу происходит на 50 процентов быстрее, плюс появился агрессивный режим Rapid Downshift, позволяющий перескакивать вниз через несколько ступеней, зажав подрулевой лепесток на 0,6 секунды. Модернизация затронула и полный привод Sport Hybrid SH-AWD: он точнее управляет вектором тяги, что положительно сказывается на скорости прохождения поворотов.

Acura

В Acura не приводят динамические характеристики NSX Type S, зато сообщают, что новинка, обутая в резину Pirelli P-Zero, проехала японскую трассу Судзука на две минуты быстрее стандартного NSX.

Цены на «прощальную» версию флагманского спорткара стартуют с отметки 169,5 тысячи долларов (около 12,5 миллионов рублей). Опционально можно заказать пакет Lightweight, который включает углеродокерамические тормоза Brembo, углепластиковую крышку двигателя и детали салона из карбона (такой NSX весит на 26,2 килограмма меньше) — это обойдется в дополнительные 13 тысяч долларов (почти миллион рублей).