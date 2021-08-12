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Появился рендер нового поколения кроссовера BMW X1

Car.ru
1 час назад

В социальных сетях опубликовали рендеры обновленной модели BMW X1.

Появился рендер нового поколения кроссовера BMW X1
Фото: Car.ruCar.ru

Новое поколение баварского кроссовера привлекает к себе внимание окружающих, учитывая внешние изменения, которые явно проглядываются в новой головной оптике, видоизмененном бампере, более рельефных линиях кузова. В целом экстерьер получился более острым и грубым, но производители уверены, что это особенность будущей новинки.

Торжественная презентация кроссовера состоится только в конце следующего года. В настоящее время машина проходит тестовые испытания под плотным камуфляжем, не позволяющим полноценно рассмотреть все изменения.

Carscoops

Известно, что автомобиль будет оснащен 2,0-литровым мотором. Его мощность составит 228 лошадиных сил. Пару ему составит девятиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод может быть передним или полным.

Carscoops

Оснащение авто включает в себя: климат-контроль, подогрев сидений, круиз-контроль, датчики дождя и температуры, стеклоподъемники, электропривод зеркал, иммобилайзер, система предотвращения аварийных ситуаций, систему курсовой устойчивости и так далее.

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