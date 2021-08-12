Mercedes-Benz вывел на тесты особый G-Class для серьезного бездорожья

В распоряжении Motor1.com оказались шпионские фотографии подготовленной для бездорожья версии Mercedes-Benz G-Class с приставкой 4x4². Внедорожник тестируют на дорогах общего пользования рядом с трассой Нюрбургринг в Германии, где у Mercedes-Benz расположен центр испытаний. Преемник Mercedes-Benz G 500 4x4² практически незакамуфлирован, если не считать маскировки на пластиковых расширителях колесных арок.

Фото: Motor1.com Motor1.com

О появлении заводской версии 4×4² стало известно еще в 2020 году. Тогда сообщалось, что вездеход сохранит портальный мост и бортовые редукторы, обзаведется расширенными арками, а также запасным колесом на пятой двери, силовым багажником на крыше и противоподкатным брусом.

Но главная интрига все еще сохраняется — это двигатель. С большой долей вероятности, под капотом у G 500 4x4² будет четырехлитровая «восьмерка» V8: модель предыдущего поколения комплектовалась ее 422-сильной версией, позаимствованной у обычного G 500, однако новый «4x4 в квадрате» может получить 585-сильный V8 от Mercedes-AMG G 63.

Motor1.com

Motor1.com

Заводская спецверсия 4×4² может стать первой лимитированной серией нового G-Class. Ожидалось, что дебют новинки состоится уже в ближайшие месяцы. Однако в списке премьер Daimler на ближайшее крупное автомобильное мероприятие, автосалон в Мюнхене, который пройдет в середине сентября, внедорожный G-Class не заявлен.