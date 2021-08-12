Обнародованы подробности о LADA Granta 2021 года

Линейка LADA Granta претерпела некоторые изменения в плане оснащения. Два варианта седана - Luxe Light и Comfort Light - от предшественников отличаются наличием новых опций.

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Новые версии LADA Granta появились на рынке во многом в связи с намерением «АвтоВАЗа» снизить зависимость от нехватки микросхем. В Luxe Light и Comfort Light в итоге модернизации пропала базовая аудиосистема, но остались четыре колонки. Это позволило сократить цену машины на 19 000 рублей.

«АвтоВАЗ» хоть и обновил LADA Granta ради упрощения оборудования, но кое-какими новшествами седан все же может похвалиться. Например, теперь в нем есть новая мультимедиа с фирменной телематикой.

Она дает возможность управлять электроникой при помощи гаджетов. К примеру, приложения на смартфоне может открыть заднюю и боковые двери, регулировать стереосистему и кондиционер. Внедрение телематики обойдется покупателю всего лишь в 12 000 рублей.