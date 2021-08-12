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Обнародованы подробности о LADA Granta 2021 года

Car.ru
39 минут назад

Линейка LADA Granta претерпела некоторые изменения в плане оснащения. Два варианта седана - Luxe Light и Comfort Light - от предшественников отличаются наличием новых опций.

Обнародованы подробности о LADA Granta 2021 года
Фото: ТАССТАСС

Новые версии LADA Granta появились на рынке во многом в связи с намерением «АвтоВАЗа» снизить зависимость от нехватки микросхем. В Luxe Light и Comfort Light в итоге модернизации пропала базовая аудиосистема, но остались четыре колонки. Это позволило сократить цену машины на 19 000 рублей.

«АвтоВАЗ» хоть и обновил LADA Granta ради упрощения оборудования, но кое-какими новшествами седан все же может похвалиться. Например, теперь в нем есть новая мультимедиа с фирменной телематикой.

Она дает возможность управлять электроникой при помощи гаджетов. К примеру, приложения на смартфоне может открыть заднюю и боковые двери, регулировать стереосистему и кондиционер. Внедрение телематики обойдется покупателю всего лишь в 12 000 рублей.

Появилась дополнительная информация о новой генерации LADA Granta. Предполагается, что автомобиль перейдет на архитектуру французской корпорации CMF-B и, соответственно, увеличится его цена. Стоить на рынке машина будет как актуальный Logan. Вместе с тем тольяттинская марка пока никак не прокомментировала эти данные.

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