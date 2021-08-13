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Министерство обороны Чехии отказалось от российских УАЗов в пользу внедорожников Toyota

Motor.ruиещё 1
1 час назад

Министерство обороны Чехии сообщило о плановой замене собственного автомобильного парка. Вместо устаревших советских УАЗ-469Б и британских Land Rover Defender на вооружение военных встанут пикапы Toyota Hilux 2020 года выпуска. Первые 65 автомобилей уже прибыли в страну. По сообщениям пресс-службы чешского военного ведомства, некоторые транспортные средства ожидает серьезная модификация.

Минобороны Чехии заменит УАЗ и Land Rover на Toyota Hilux
Фото: © Army.cz© Army.cz

В рамках замены парка армейских легковых автомобилей Минобороны Чехии получит 1200 модифицированных Toyota Hilux последнего поколения. Полноприводные пикапы будут оборудованы 2,4-литровым дизельным мотором, отдача которого составляет 150 лошадиных сил. В чешских войсках японские пикапы заменят 630 внедорожников УАЗ-469Б и 740 Land Rover Defender в исполнениях 90, 110 и 130, которые стоят на вооружении государства с начала 2000-х годов.

Согласно контракту, который рассчитан на четыре года, помимо Toyota Hilux поставщик обязан проводить регулярное техническое обслуживание, а также ремонт пикапов.

Army.cz

Новые машины задействуют для перевозки личного состава вооруженных сил страны, а также подготовят для использования в военных операциях. В частности автомобили оснастят пулеметами и сцепными устройствами, которые позволят буксировать тяжелые минометы и зенитные установки.

Первые 65 пикапов, прибывших в Чехию, отправили в 43-й воздушно-десантный полк страны. О следующей поставке Toyota Hilux Минобороны не сообщает.

В июле прошлого года сообщалось, что 1000-сильный электрический пикап Hummer EV можно будет использовать в качестве платформы для нового армейского внедорожника. Однако подобного проекта до сих пор нет в разработке.

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