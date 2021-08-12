Электромобиль оказался дешевле Lada Granta

Содержать старый Nissan Leaf намного проще, чем российский «народный» автомобиль Lada Granta, и это оценили на Дальнем Востоке, обратило внимание Bloomberg. Как пишет агентство со ссылкой на «Автостат», больше 20% электромобилей, ввезенных в Россию с января по май, было продано именно в Хабаровске и Приморье. При этом на Москву, где проживает как минимум вдвое больше людей, в этот период пришлось всего 14%.

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Высокий спрос на электрокары в регионе агентство объясняет доступностью подержанных машин из соседней Японии и дешевой электроэнергией. Например, подержанный Nissan Leaf, выпущенный c 2011-го по 2014 год, согласно данным auto.ru, стоит от 400 тысяч до 600 тысяч рублей. А на электроэнергию на Дальнем Востоке выделяются субсидии для стимулирования экономического развития региона.

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Бензин же на Дальнем Востоке традиционно дороже, чем по всей стране. На конец июля, по данным Росстата, которые приводит Bloomberg, литр моторного топлива здесь стоил на 6% больше средней цены по России. Почему в регионе выбирают электрокары, рассказывает житель Хабаровска Денис:

— Я продаю свой второй электрокар, у меня сейчас третий. Заряжаюсь я дома, вывел розетку на улицу. У нас в Хабаровске 12 станций быстрой зарядки. Теоретически, если у вас машина разряжена в ноль, то за 40 минут вы сможете зарядить до 80-90%. Но обычно приезжаете на зарядку на 20% остатка, минут 20-30 позаряжались, и можно опять ездить весь день. Сколько заряжает домашняя розетка, зависит от того, насколько у вас разряжена батарея. Ночной тариф сейчас 99 копеек. Если у вас остаток 20%, то 30-киловаттная машина будет заряжаться часов шесть, около 160 километров вам будет стоить 20 рублей. Налога нет.

— Что дороже — электрокар или обычная бензиновая машина?

— Если взять одинаковый год, одинаковый класс автомобиля и одинаковый пробег, то бензиновая на 20% дороже, чем электрокар. На Дальнем Востоке одна популярная марка — Nissan Leaf. Это сейчас приобрело очень массовый характер, что меня очень не радует, потому что из-за этого автомобили очень сильно подорожали. Машина из Японии для внутреннего рынка с правым рулем. Слухи ходили, что будут запрещать правый руль, но пока что не запрещают.

Быстрая зарядка на зарядной станции стоит 11 рублей за киловатт, медленная — 8 рублей. Таким образом, полная зарядка популярного в Приморье Nissan Leaf первого поколения с аккумулятором емкостью 24 киловатт-час обойдется в 192 или 264 рублей.