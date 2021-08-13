Kia готовит большой электрический кроссовер EV7

После предыдущего рендеринга, целью которого был предварительный просмотр предстоящего полностью электрического внедорожника Kia EV7, мы показываем еще одно, на этот раз более качественное и детализированное изображение. Как и предыдущий, он в основном основан на тизере, который показывала Kia, и имеет элементы дизайна, заимствованные у EV6, что был представлен несколько месяцев назад.

Фото: www.pnzdrive.ru www.pnzdrive.ru

Kia решила сохранить переднюю часть похожей пропорционально Sorento - он действительно не похож на электрический внедорожник. В этом сообщило издание motor.es. Тизер, на котором он основан, на самом деле не показывает переднюю фасцию в каких-либо деталях, поэтому размещение световых кластеров, искусственной решетки и воздухозаборников полностью основано на том, какая идея была у художника в то время.

Понятно, что Kia хочет, чтобы автомобиль больше походил на внедорожник, поэтому он имеет отчетливо вертикальный вид и очень хороший дорожный просвет. Есть большая вероятность, что фасция серийного автомобиля будет совершенно другой. Однако придется ждать еще больше года до того, чтобы увидеть его полностью раскрытым.

Ожидается, что трехрядный EV7, основанный на той же платформе E-GMP, что и меньший, более ориентированный на дорогу EV6, будет показан публике где-то во второй половине 2023 года и поступит в продажу в 2024 году.