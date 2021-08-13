К «ЭРА-ГЛОНАСС» подключат европейские спутники Galileo

Европейская группировка навигационных спутников Galileo дополнит тандем сателлитов GPS и ГЛОНАСС в аппаратуре «тревожной кнопки» российских автомобилей, узнала «Газета.Ru». Кроме того, устройства слежения за автобусами и перевозчиками опасных грузов получат спутниковую связь. Такие нововведения необходимы в связи с изменениями стандартов и требований ООН.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Юрий Смитюк/ТАСС

Европейская система позиционирования Galileo может стать доступной в России в устройствах «ЭРА-ГЛОНАСС» (далее — «Эра»), сообщил «Газете.Ru» оператор российской системы экстренного реагирования на ДТП АО «ГЛОНАСС». В ведомстве предлагают разрешить использование Galileo в «тревожных кнопках», которыми с 2017 года в обязательном порядке оснащаются все выпускаемые в России автомобили, а также импортируемые из других стран.

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Соответствующие изменения «ГЛОНАСС» предлагает вводить за счет проекта поправок к межгосударственным стандартам, содержащим технические требования к этим устройствам. До конца сентября документы пройдут общественное обсуждение. Подключение к устройствам третьей группировки спутников в организации объясняют необходимостью выровнять наши стандарты с международными требованиями.

«Предлагаемые изменения направлены на гармонизацию требований к устройствам вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) системы «ЭРА-ГЛОНАСС» с Правилами ООН 144. В данных правилах указано, что УВЭОС должны обеспечивать возможность приема и обработки сигналов, поступающих по крайней мере от трех спутниковых группировок, включая ГЛОНАСС, GPS и Galileo», — рассказали «Газета.Ru» в пресс-службе АО «ГЛОНАСС».

По действующим стандартам, устройства вызова экстренных оперативных служб должны определять координаты, скорость и направление движения автомобиля с помощью сигналов минимум двух глобальных спутниковых навигационных систем – сейчас это американская GPS и российская ГЛОНАСС. Новая редакция межгосударственного стандарта охватывает участников Евразийского экономического союза (Россию, Казахстан, Киргизию, Белоруссию и Армению).

Оператор «Эры» также подчеркивает, что увеличение группировок спутников для определения координат, позволит давать еще более высокую точность определения координат транспорта,

В автобус позвонят по спутнику

Также функционал «Эры» предлагается расширить за счет приема этой аппаратурой (и доведения до водителя и пассажиров) информации о всевозможных экстренных и чрезвычайных ситуациях в том месте, где находится транспортное средство, сообщили в «ГЛОНАСС». Среди таких ситуаций – наводнения, ураганы, обвалы и другие подобные происшествия.

В то же время канал передачи информации о ДТП остается прежним – и в автоматическом режиме, и при нажатии кнопки вызова, сведения передаются посредством сотовой связи.

В модулях «Эры» установлены универсальные сим-карты, работающие в любой из сетей «большой четверки» телеком-операторов. Более сложную аппаратуру спутниковой навигации (АСН) проектом поправок межгосстандарта предлагается оснастить модулями спутниковой связи. Если стандарт утвердят, то оператор колл-центра «Эры» сможет по спутниковой связи уточнить информацию о дорожном происшествии даже там, где нет сотового сигнала.

Сейчас в обязательном порядке АСН устанавливают лишь на некоторые транспортные средства: пассажирские автобусы или грузовики для перевозки опасных грузов, а также мусоровозы. Владельцы коммерческих автопарков также могут оснастить свои машины этой системой по желанию.

Алгоритм работы обязательных для легковых машин УВЭОС не меняется: для него предусмотрен автоматический и ручной режимы вызова. Однако даже при срабатывании датчиков удара и подушек безопасности оператор должен установить голосовую связь с пострадавшим автомобилем. Эксперты положительно оценивают расширение функционала «Эры» и увеличение точности позиционирования.

«ЭРА-ГЛОНАСС» — полезная система, но считаю, что она должна быть полностью автоматизированной. При ее срабатывании нужно сразу высылать на место аварии хотя бы экипаж ДПС, – заметил в разговоре с «Газетой.Ru» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, — После ДТП человек не всегда способен адекватно оценить свое физическое состояние и наличие травм».

Подключение устройств «ЭРА-ГЛОНАСС» к европейской системе Galileo теоретически может оказаться плюсом в случае поставок выпущенных в России автомобилей на экспорт, отмечает эксперт.

Помимо соблюдения международных правил, увеличение количества международных спутниковых систем в российских автомобильных устройствах экстренного вызова может свидетельствовать о недостаточной точности самой российской системы ГЛОНАСС, полагает президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.