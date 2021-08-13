К «ЭРА-ГЛОНАСС» подключат европейские спутники Galileo

Европейская группировка навигационных спутников Galileo дополнит тандем сателлитов GPS и ГЛОНАСС в аппаратуре «тревожной кнопки» российских автомобилей, узнала «Газета.Ru». Кроме того, устройства слежения за автобусами и перевозчиками опасных грузов получат спутниковую связь. Такие нововведения необходимы в связи с изменениями стандартов и требований ООН.
Европейская система позиционирования Galileo может стать доступной в России в устройствах «ЭРА-ГЛОНАСС» (далее — «Эра»), сообщил «Газете.Ru» оператор российской системы экстренного реагирования на ДТП АО «ГЛОНАСС». В ведомстве предлагают разрешить использование Galileo в «тревожных кнопках», которыми с 2017 года в обязательном порядке оснащаются все выпускаемые в России автомобили, а также импортируемые из других стран.
Соответствующие изменения «ГЛОНАСС» предлагает вводить за счет проекта поправок к межгосударственным стандартам, содержащим технические требования к этим устройствам. До конца сентября документы пройдут общественное обсуждение. Подключение к устройствам третьей группировки спутников в организации объясняют необходимостью выровнять наши стандарты с международными требованиями.
«Предлагаемые изменения направлены на гармонизацию требований к устройствам вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) системы «ЭРА-ГЛОНАСС» с Правилами ООН 144. В данных правилах указано, что УВЭОС должны обеспечивать возможность приема и обработки сигналов, поступающих по крайней мере от трех спутниковых группировок, включая ГЛОНАСС, GPS и Galileo», — рассказали «Газета.Ru» в пресс-службе АО «ГЛОНАСС».
По действующим стандартам, устройства вызова экстренных оперативных служб должны определять координаты, скорость и направление движения автомобиля с помощью сигналов минимум двух глобальных спутниковых навигационных систем – сейчас это американская GPS и российская ГЛОНАСС. Новая редакция межгосударственного стандарта охватывает участников Евразийского экономического союза (Россию, Казахстан, Киргизию, Белоруссию и Армению).
Оператор «Эры» также подчеркивает, что увеличение группировок спутников для определения координат, позволит давать еще более высокую точность определения координат транспорта,
Также функционал «Эры» предлагается расширить за счет приема этой аппаратурой (и доведения до водителя и пассажиров) информации о всевозможных экстренных и чрезвычайных ситуациях в том месте, где находится транспортное средство, сообщили в «ГЛОНАСС». Среди таких ситуаций – наводнения, ураганы, обвалы и другие подобные происшествия.
В то же время канал передачи информации о ДТП остается прежним – и в автоматическом режиме, и при нажатии кнопки вызова, сведения передаются посредством сотовой связи.
В модулях «Эры» установлены универсальные сим-карты, работающие в любой из сетей «большой четверки» телеком-операторов. Более сложную аппаратуру спутниковой навигации (АСН) проектом поправок межгосстандарта предлагается оснастить модулями спутниковой связи. Если стандарт утвердят, то оператор колл-центра «Эры» сможет по спутниковой связи уточнить информацию о дорожном происшествии даже там, где нет сотового сигнала.
Сейчас в обязательном порядке АСН устанавливают лишь на некоторые транспортные средства: пассажирские автобусы или грузовики для перевозки опасных грузов, а также мусоровозы. Владельцы коммерческих автопарков также могут оснастить свои машины этой системой по желанию.
Алгоритм работы обязательных для легковых машин УВЭОС не меняется: для него предусмотрен автоматический и ручной режимы вызова. Однако даже при срабатывании датчиков удара и подушек безопасности оператор должен установить голосовую связь с пострадавшим автомобилем. Эксперты положительно оценивают расширение функционала «Эры» и увеличение точности позиционирования.
«ЭРА-ГЛОНАСС» — полезная система, но считаю, что она должна быть полностью автоматизированной. При ее срабатывании нужно сразу высылать на место аварии хотя бы экипаж ДПС, – заметил в разговоре с «Газетой.Ru» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, — После ДТП человек не всегда способен адекватно оценить свое физическое состояние и наличие травм».
Подключение устройств «ЭРА-ГЛОНАСС» к европейской системе Galileo теоретически может оказаться плюсом в случае поставок выпущенных в России автомобилей на экспорт, отмечает эксперт.
Помимо соблюдения международных правил, увеличение количества международных спутниковых систем в российских автомобильных устройствах экстренного вызова может свидетельствовать о недостаточной точности самой российской системы ГЛОНАСС, полагает президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.
«Автовладельцы с удовольствием использовали в своих навигаторах и телефонах американские спутники GPS, и в российской системе они явно не нуждались. И почему-то там, в Америке, никто и не думал подключить к своей системе еще и нашу, — рассуждает Травин, — Еще президент Медведев говорил, что нам не надо полагаться на иностранные системы, а нужно разрабатывать свою собственную, чтобы не быть зависимым ни от Европы, ни от Америки. Теперь мы фактически признаем, что это не получилось».