УАЗ не планирует выпускать гибридные автомобили

В пресс-службе УАЗа заявили, что компания не собирается списывать со счетов альтернативные виды приводов, но пока что продолжит производить автомобили на традиционном топливе.

Прежде сообщалось, что УАЗ намерен выпустить серийный гибридный «Профи» в 2021 году. Между тем пока что у завода таких планов нет. Компания не выпустит в скором времени машины с гибридными двигателями и продолжит выпускать для российского рынка транспортные средства с газо-бензиновыми и бензиновыми двигателями.

Не так давно в России началась реализация «Пикапа» и «Патриота» в комплектации CNG. Они функционируют на метане и обычном бензине. Упомянутый выше гибридный «Профи» оборудован 131-сильным мотором емкостью 2,3 литра, аккумулятором, электродвигателем и шестиступенчатой «автоматикой».