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УАЗ не планирует выпускать гибридные автомобили

Car.ru
2 часа назад

В пресс-службе УАЗа заявили, что компания не собирается списывать со счетов альтернативные виды приводов, но пока что продолжит производить автомобили на традиционном топливе.

УАЗ не планирует выпускать гибридные автомобили
Фото: Car.ruCar.ru

Прежде сообщалось, что УАЗ намерен выпустить серийный гибридный «Профи» в 2021 году. Между тем пока что у завода таких планов нет. Компания не выпустит в скором времени машины с гибридными двигателями и продолжит выпускать для российского рынка транспортные средства с газо-бензиновыми и бензиновыми двигателями.

Не так давно в России началась реализация «Пикапа» и «Патриота» в комплектации CNG. Они функционируют на метане и обычном бензине. Упомянутый выше гибридный «Профи» оборудован 131-сильным мотором емкостью 2,3 литра, аккумулятором, электродвигателем и шестиступенчатой «автоматикой».

Экспериментальная грузовая модификация работает в смешанном, бензиновом и электрическом режимах. На одном баке горючего «Профи» преодолевает 855 км. Дальность хода на чистой электротяге составляет 74 км. До 100 км/ч машина разгоняется за 10,7 секунды, расход топлива на «сотню» достигает 7,6 литра.

Бортжурнал,УАЗ,
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