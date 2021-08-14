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Названы самые популярные в России японские автомобили

ИА Regnumиещё 2
3 часа назад

Самой продаваемой моделью автомобиля от японских производителей в России по итогам первой половины 2021 года стал кроссовер Toyota RAV4. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Названы самые популярные в России японские автомобили
Фото: ToyotaToyota

За первые шесть месяцев в России было продано 119,8 тыс. новых японских автомобилей. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года продажи выросли на 5,3%. При этом доля японских автопроизводителей в общем объёме продаж в России сократилась с 19,1% в первой половине 2020 года до 14,8%.

Самой популярной моделью в первом полугодии остался кроссовер Toyota RAV4 (продано 19,1 тыс. шт.). Второе место по продажам заняла ещё одна модель Toyota — Camry (14,9 тыс. ед.), замкнул тройку самых популярных моделей Nissan Qashqai (9,7 тыс.).

В пятёрку самых продаваемых японских авто вошли Mazda CX-5 (9,6 тыс.) и Nissan X-Trail (8,9 тыс.). Высоким спросом также пользовались модели Mitsubishi Outlander (7,5 тыс.), Toyota LC Prado (6,3 тыс.), Nissan Terrano (5,6 тыс.) и Lexus RX (5 тыс.).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе Toyota представила новую версию внедорожника Fortuner под названием GR Sport.

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