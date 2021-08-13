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Раскрыт интерьер самого компактного кроссовера Hyundai

Motor.ruиещё 1
3 часа назад

В распоряжении The Korean Car Blog оказался дизайнерский скетч новой модели Hyundai Casper, которая станет самым компактным кроссовером в линейке южнокорейской марки. Судя по схематичному рисунку, новинка получит виртуальную панель приборов и большой экран информационно-развлекательной системы. Кроме того, вопреки тренду на минимализм, салон Casper изобилует физическими кнопками и переключателями. Ожидается, что кроссовер станет самым доступным в линейке Hyundai, а первой страной, в которой он появится, будет Индия.

Интерьер самого компактного кроссовера Hyundai показали на дизайнерском рисунке
Фото: © thekoreancarblog.com© thekoreancarblog.com

Известно, что в основе модели лежит архитектура К1, которую она делит с бюджетными хэтчбеком Santro и седаном Aura. Из этого следует, что никаких особых внедорожных характеристик от Casper ждать не стоит: он будет исключительно переднеприводным, а под капотом расположится экономичный бензиновый мотор объемом 1,1 либо 1,2 литра.

Ранее Hyundai поделилась тизерами новинки, на которых раскрыли дизайн нестандартной двухъярусной оптики с круглыми фарами и задних фонарей с рисунком, составленным из множества треугольников. По предварительным данным, Casper будет чуть крупнее классической трехдверной Lada Niva, а его длина не превысит четырех метров.

Сборку кроссовера наладят на заводе Hyundai Motor Company в корейском Кванджу, где будут выпускать по 70 тысяч экземпляров модели в год.

По неофициальным данным, в Южной Корее модель получит стартовый ценник семь миллионов вон (около полумиллиона рублей по актуальному курсу). Цены для Индии пока не объявлены, как и дата дебюта.

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