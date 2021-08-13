В России подорожали почти все автомобили Subaru

Компания Subaru переписала прайс-листы своих моделей, доступных на российском рынке. Как заметили эксперты издания Quto в ходе изучения цен на рынке, повышение стало уже четвертым за 2021 год, и затронуло почти весь модельный ряд. Прибавка при этом одинаковая – она составляет 30 тысяч рублей вне зависимости от автомобиля или комплектации. Нетронутым остался ценник только нового Outback, продажи которого начались в России в середине июля.

Фото: © Subaru © Subaru

Так, в августе японская компания подняла цены на кроссоверы Forester и XV, а также на спортседаны WRX и WRX STI. Стартовая стоимость Forester увеличилась до 2 529 000 рублей, XV – до 2 579 000 рублей. За WRX и WRX STI в «базе» теперь просят 3 459 000 и 4 629 900 рублей соответственно.

Что касается Outback шестого поколения, который недавно добрался до России, то его цена пока не изменилась и стартует с 3 869 000 рублей. Кросс-универсал предлагают с безальтернативным оппозитным двигателем объемом 2,5 литра и отдачей 188 лошадиных сил (+13 сил по сравнению с предшественником), вариатором и полным приводом.