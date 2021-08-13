Мифы маркетологов заставляют водителей покупать полноприводные кроссоверы

По заверениям маркетологов, современные версии полноприводных паркетников совершенно не уступают внедорожникам.

Единственным отличием становится то, что водитель внедорожника осуществляет управление трансмиссией механически, а в паркетнике эту же функцию выполняет умная электроника.

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Перераспределение крутящего момента. Согласно информации, размещенной в рекламных буклетах, электроника выполняет перераспределение крутящего момента на все колеса в зависимости от условий. Здесь и скрывается основной обман, так как перекинуть куда-либо крутящий момент невозможно. Причина этого явления в следующем.

Момент, в принципе, не может быть приложен туда, где отсутствует сопротивление. Достаточно представить, что колесо зависло в воздухе, либо же попало на скользкую поверхность. Оно будет вращаться с пробуксовкой, а другое, расположенное на той же оси, просто будет стоять. Все дело в дифференциале, выравнивающем крутящие моменты. На том колесе, которое беспомощно вращается в воздухе, отсутствует сопротивление, а значит, и момент. Аналогичным, равным нулю, становится момент и на втором колесе.

Для того чтобы выбраться, дифференциал следует заблокировать. При этом, не имеет значения, к какому типу он относится – межколесному или межосевому. На внедорожниках это делается механически. На кроссоверах же, чаще всего, подобной возможности не предусмотрено. Для него предназначена простая и более дешевая электронная «блокировка», и последнее слово здесь взято в кавычки не случайно, поскольку дифференциал не блокируется, а его попросту обманывают.

Происхождение электронной блокировки. «Вырос» такой тип блокировки из антипробуксовочной системы, подтормаживающей крутящееся колесо. В результате создается искусственное сопротивление. При возрастании момента, дифференциал осуществляет выравнивание момента между колесами либо осями, в зависимости от того, как он расположен в трансмиссии, и машина продолжает движение.

Кроссовер такого типа, вне всякого сомнения, будет чувствовать себя лучше в условиях бездорожья, если сравнивать его с версией с передним приводом, но все же не дотягивает до полноценного внедорожника. А вот его стоимость примерно остается такой же, а иногда и превышает таковую у полноправного вездехода.

Вторым моментом становится то, что у подобного внедорожника, с определенной регулярностью совершающего вылазки на бездорожье, на порядок сильнее будет происходить износ тормозных колодок и дисков, по причине буксования то одного, то другого колеса поочередно. Поэтому для совершения на постоянной основе поездок по тяжелому бездорожью современный паркетник не подходит. Электронная «блокировка» — вовсе не полноценная замена трансмиссии внедорожников, а лишь недорогая и менее выносливая альтернатива.