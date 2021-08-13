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В Россию будут поставлять первый киргизский электромобиль

Газета.Ru
1 час назад

Электрический грузовик Nimble, разработанный киргизским автопроизводителем Kami Motors планируется продавать на территории России, сообщили "Газете.Ru" в компании.

В Россию будут поставлять первый киргизский электромобиль
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"У нас уже есть тысяча предзаказов на автомобиль – в том числе из России и Казахстана. В России точку продаж планируется открыть в Новосибирске", - рассказал "Газете.Ru" представитель Kami Motors Рискельди Аскаров.

Компания Kami Motors была открыта в марте 2020 года в Бишкеке. Электрический грузовик Nimble – ее первый проект. Выпуск автомобиля начнется в ноябре 2021 года.

Бортжурнал,Газета.Ru,
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