В Россию будут поставлять первый киргизский электромобиль

Электрический грузовик Nimble, разработанный киргизским автопроизводителем Kami Motors планируется продавать на территории России, сообщили "Газете.Ru" в компании.
"У нас уже есть тысяча предзаказов на автомобиль – в том числе из России и Казахстана. В России точку продаж планируется открыть в Новосибирске", - рассказал "Газете.Ru" представитель Kami Motors Рискельди Аскаров.
Компания Kami Motors была открыта в марте 2020 года в Бишкеке. Электрический грузовик Nimble – ее первый проект. Выпуск автомобиля начнется в ноябре 2021 года.