Объявлена цена улучшенного Jaguar F-Pace для России

Российский офис Jaguar объявил о начале приема заказов на F-Pace 2022 модельного года, который получил ряд улучшений: цены на новинку варьируются от 4 734 000 до 8 605 000 рублей. Вслед за европейским F-Pace кроссовер для нашего рынка обзавелся спецверсией R-Dynamic Black, которая отличается элементами декора, а для самого мощного F-Pace SVR с 550-сильным мотором стал доступен опциональный пакет Black Pack.

Фото: © Jaguar © Jaguar

Ранее сообщалось, что F-Pace 2022 модельного года доработали систему ионизации и очистки воздуха. Она, как и прежде, уничтожает аллергены и неприятные запахи, улавливает мелкодисперсные частицы PM2.5, но вдобавок еще и освежает воздух в салоне при помощи вентиляторов системы климат-контроля и рециркуляции перед началом поездки. Еще одно важное улучшение — появление адаптивного круиз-контроля с функцией ассистента рулевого управления.

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Новая спецверсия R-Dynamic Black отличается от прочих черными глянцевыми корпусами наружных зеркал, затемненной решеткой радиатора, черными 20-дюймовыми дисками и красными тормозными суппортами. В салоне появились металлические накладки на педали и подсветка с возможностью выбора одного из тридцати цветов.

Jaguar

Jaguar

F-Pace SVR, для которого стал доступен пакет Black Pack, может быть дополнен опциональными 22-дюймовыми коваными колесными дисками с пятью сдвоенными спицами.

Моторную линейку изменения не затронули. Как и прежде, F-Pace предлагается в России с одним из двигателей семейства Ingenium: двухлитровыми или трехлитровыми дизельными, максимальная мощность которых составляет 199 и 300 лошадиных сил соответственно, а также с бензиновым двухлитровым, выдающим 249 сил. Самому мощному в гамме F-Pace SVR положен 5,0-литровый бензиновый V8 с приводным нагнетателем. Его мощность — 550 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента.