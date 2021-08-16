Проблемы и недостатки: на что жалуются владельцы Hyundai Creta

В конце июля стартовали продажи второго поколения бестселлера Hyundai - кроссовера Creta. А это как обычно означает, что в ближайшее время можно ждать волны обновлений, когда владельцы машин первых лет выпуска начнут пересаживаться на новинку. Предложений на вторичном рынке - море. Так что самое время посмотреть, что чаще всего не устраивало хозяев самого доступного корейского "паркетника".
Для тех, кто уже настроился купить подержанную "Крету", сразу скажем, что покупка стоящая. Приведенные ниже примеры встречаются в двух-трех случаях из десяти, что говорит о корейском кроссовере как о надежном в целом автомобиле, который не доставляет своим владельцам особых проблем.
Нюанс в том, что уровень доверия к модели породил и востребованность на вторичном рынке, так что "бэушная" Creta пятилетнего возраста с пробегом хорошо за 100 тыс.км стоит сегодня не меньше 800 тысяч рублей, а с автоматом - под миллион. Так что стоит хорошо подумать, есть ли смысл покупать такой вариант или лучше все-таки добрать кредитом на новую модель второго поколения.
Если открыть и отфильтровать отзывы владельцев на различных ресурсах и форумах, то можно проследить прямую зависимость - больше всего нареканий на автомобили первых лет выпуска. Причем связано это на сегодняшний день не с возрастом и пробегом, поскольку описания датированы 2016-2017 годом. А это значит, что Hyundai первые пару лет учился собирать новую модель, фактически объявляя первых владельцев добровольными бета-тестерами.
Итак, не самая частая, но встречающаяся претензия - к качеству окраски кузова. Первые "Креты" отличались мелкими вспучиваниями краски, которые при игнорировании могли превратиться в очаги коррозии. В силу молодого возраста найти реально ржавый кроссовер скорее всего не получится, но невнимательные владельцы могут доставить лишних хлопот новым более ответственным, поскольку в своем время дилеры по гарантии перекрашивали элементы, а сделать это сейчас получится вряд ли.
А вот уже куда более распространенная проблема - вездесущие сверчки в салоне и скрипы пластика.
Тут многие забывают, что Creta представляет собой типичный "бюджетник", построенный по принципу компромиссов и экономии, частью которого стали отделочные материалы интерьера. Особо въедливые граждане даже умудрялись проклеивать и протягивать панели по гарантии. Регулярно встречается и проблема открытия двери багажника из-за дефектов кнопки замка, по гарантии владельцы меняли ручки дверей, уплотнители и прочие резино-пластиковые детали.
Более серьезные нюансы эксплуатации у Hyundai Creta оказались с подвеской, причина которых снова кроется в использовании не самых дорогих комплектующих. Рвутся пыльники шаровых, а затем выходят из строя они сами. Недолго живут стойки стабилизаторов. При активной загородной езде амортизаторы порой не дотягивают до 50 тыс.км. Быстро "садятся" сайлент-блоки задних рычагов полноприводных версий, из-за которых сбивается "развал".
Еще одна "детская болячка" - выхлопная система. В ней могли быстро износиться крепления, в результате чего начинал греметь глушитель. Также периодически встречаются жалобы на быстро выходящий из строя катализатор, что опасно из-за крошек, которые может подсосать в цилиндры.
Что касается основных агрегатов, то тут Hyundai Creta в целом можно похвалить. Базовый мотор 1.6 от "Соляриса", 2.0-литровый - от Tucson (Sportage). Очень многое будет зависеть от регулярности обслуживания и уровне нагрузок. Моторы Hyundai не любят перегревов, имеют не самую ресурсную цепную систему ГРМ и в случае серьезных проблем достаточно сложно поддаются "капиталке" из-за алюминиевого блока.
При выборе мотора стоит обратить внимание на то, что двигатель 1.6 на "Крете" будет работать под хорошей нагрузкой, особенно на полноприводных версиях. А вот 2.0-литровый агрегат, переставленный с более тяжелых машин, наоборот, трудится в облегченном режиме. Так что доплата за более мощный двигатель может компенсироваться меньшими проблемами при эксплуатации.
Еще один нюанс "Креты" - более надежный автомат. Если менять в нем масло каждые 50 тыс.км, он практически не доставляет хозяевам проблем. А вот про "механику" такого не сказать: слабовато сцепление, которой может не дожить до тех же 50 тыс.км, а также встречаются проблемы и с самой коробкой, например, со вторичным валом.
Полноприводная трансмиссия имеет неплохою надежность, но следить за ней надо: потеет муфта, подвесной подшипник кардана, приводы, могут подтекать сальники.
Рулевое управление не без нареканий - на первых порах рулевая рейка не проживала и нескольких тысяч километров. Встречались сбои электроусилителя.
Главное достоинство Hyundai Creta - гарантийный отдел. Практические все вышеуказанные недостатки безропотно и бесплатно устраняли дилеры при малейшем подозрении на неисправность, что до сих пор очень ценят владельцы. Самое частое, что можно встретить на форумах: "Проблем особых нет. Те, что были, бесплатно решила гарантия". В общем, если не жалко почти миллион рублей на пятилетний корейских кросс-бюджетник, других возражений к покупке нет.