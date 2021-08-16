Проблемы и недостатки: на что жалуются владельцы Hyundai Creta

В конце июля стартовали продажи второго поколения бестселлера Hyundai - кроссовера Creta. А это как обычно означает, что в ближайшее время можно ждать волны обновлений, когда владельцы машин первых лет выпуска начнут пересаживаться на новинку. Предложений на вторичном рынке - море. Так что самое время посмотреть, что чаще всего не устраивало хозяев самого доступного корейского "паркетника".

Фото: Hyundai Hyundai

Для тех, кто уже настроился купить подержанную "Крету", сразу скажем, что покупка стоящая. Приведенные ниже примеры встречаются в двух-трех случаях из десяти, что говорит о корейском кроссовере как о надежном в целом автомобиле, который не доставляет своим владельцам особых проблем.

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Нюанс в том, что уровень доверия к модели породил и востребованность на вторичном рынке, так что "бэушная" Creta пятилетнего возраста с пробегом хорошо за 100 тыс.км стоит сегодня не меньше 800 тысяч рублей, а с автоматом - под миллион. Так что стоит хорошо подумать, есть ли смысл покупать такой вариант или лучше все-таки добрать кредитом на новую модель второго поколения.

Косяки "по сырости"

Если открыть и отфильтровать отзывы владельцев на различных ресурсах и форумах, то можно проследить прямую зависимость - больше всего нареканий на автомобили первых лет выпуска. Причем связано это на сегодняшний день не с возрастом и пробегом, поскольку описания датированы 2016-2017 годом. А это значит, что Hyundai первые пару лет учился собирать новую модель, фактически объявляя первых владельцев добровольными бета-тестерами.

Итак, не самая частая, но встречающаяся претензия - к качеству окраски кузова. Первые "Креты" отличались мелкими вспучиваниями краски, которые при игнорировании могли превратиться в очаги коррозии. В силу молодого возраста найти реально ржавый кроссовер скорее всего не получится, но невнимательные владельцы могут доставить лишних хлопот новым более ответственным, поскольку в своем время дилеры по гарантии перекрашивали элементы, а сделать это сейчас получится вряд ли.

А вот уже куда более распространенная проблема - вездесущие сверчки в салоне и скрипы пластика.

Тут многие забывают, что Creta представляет собой типичный "бюджетник", построенный по принципу компромиссов и экономии, частью которого стали отделочные материалы интерьера. Особо въедливые граждане даже умудрялись проклеивать и протягивать панели по гарантии. Регулярно встречается и проблема открытия двери багажника из-за дефектов кнопки замка, по гарантии владельцы меняли ручки дверей, уплотнители и прочие резино-пластиковые детали.

Более серьезные нюансы эксплуатации у Hyundai Creta оказались с подвеской, причина которых снова кроется в использовании не самых дорогих комплектующих. Рвутся пыльники шаровых, а затем выходят из строя они сами. Недолго живут стойки стабилизаторов. При активной загородной езде амортизаторы порой не дотягивают до 50 тыс.км. Быстро "садятся" сайлент-блоки задних рычагов полноприводных версий, из-за которых сбивается "развал".

Еще одна "детская болячка" - выхлопная система. В ней могли быстро износиться крепления, в результате чего начинал греметь глушитель. Также периодически встречаются жалобы на быстро выходящий из строя катализатор, что опасно из-за крошек, которые может подсосать в цилиндры.

Крепкая основа

Что касается основных агрегатов, то тут Hyundai Creta в целом можно похвалить. Базовый мотор 1.6 от "Соляриса", 2.0-литровый - от Tucson (Sportage). Очень многое будет зависеть от регулярности обслуживания и уровне нагрузок. Моторы Hyundai не любят перегревов, имеют не самую ресурсную цепную систему ГРМ и в случае серьезных проблем достаточно сложно поддаются "капиталке" из-за алюминиевого блока.

При выборе мотора стоит обратить внимание на то, что двигатель 1.6 на "Крете" будет работать под хорошей нагрузкой, особенно на полноприводных версиях. А вот 2.0-литровый агрегат, переставленный с более тяжелых машин, наоборот, трудится в облегченном режиме. Так что доплата за более мощный двигатель может компенсироваться меньшими проблемами при эксплуатации.

Еще один нюанс "Креты" - более надежный автомат. Если менять в нем масло каждые 50 тыс.км, он практически не доставляет хозяевам проблем. А вот про "механику" такого не сказать: слабовато сцепление, которой может не дожить до тех же 50 тыс.км, а также встречаются проблемы и с самой коробкой, например, со вторичным валом.

Полноприводная трансмиссия имеет неплохою надежность, но следить за ней надо: потеет муфта, подвесной подшипник кардана, приводы, могут подтекать сальники.

Рулевое управление не без нареканий - на первых порах рулевая рейка не проживала и нескольких тысяч километров. Встречались сбои электроусилителя.

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