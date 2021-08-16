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Обновлённый Kodiaq предъявил стартовый ценник

Autorating.ru
2 часа назад

На российском сайте компании Skoda опубликована цена для базовой версии обновлённого кроссовера Kodiaq. За переднеприводную модификацию с бензиновой «турбочетвёркой» 1.4 TSI (125 л.с.) и шестиступенчатой «механикой» в исполнении Active попросят минимум 1 млн 961 тысяч рублей.

Обновлённый Kodiaq предъявил стартовый ценник
Фото: Skoda Skoda

Это на 59 тысяч дороже, чем дореформенный вседорожник в аналогичной модификации, однако у обновлённых Кодиаков в «базе» будут светодиодные фары и задние фонари, которых не было до модернизации. За доплату Кроссоверам также стали доступны матричные фары с адаптивным дальним светом, не слепящим встречный транспорт.

Skoda

В салоне пропишется двухспицевый мультируль, новая цифровая приборная панель и медиа-система MIB3, опционно Skoda предложит анатомические с массажём и отделкой кожей и акустику Canton с 10 динамиками (было восемь).

Полный список комплектаций и цены на них появятся ближе к старту продаж.

Бортжурнал,Skoda,
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