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Моторный отсек: как и что чистить под капотом автомобиля

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1 час назад

Двигатели современных автомобилей с трудом переносят мойку. В них установлено большое количество разнообразной электроники, для которой вода категорически противопоказана. Вместе с тем под капот попадает грязь, пыль, в особенности при движении по бездорожью. Специалисты рассказали, как чистить моторный отсек правильно.

Моторный отсек: как и что чистить под капотом автомобиля
Фото: ©Shutterstock / Fotodom©Shutterstock / Fotodom

Домашний пылесос

В наведении чистоты может помочь пылесос. Перед его применением следует убрать закрывающие двигатель пластиковые крышки, а также провести частичную поверхностную разборку. Разумеется, это можно делать только при "холодном" моторе.

После подготовки моторного отсека прежде всего нужно удалить пыль из свечных колодцев, а также в области воздухозаборников. Важно прочистить и дренажные каналы, лотки для сбора воды, которые находятся у основания лобового стекла, пишет "Российская газета".

Чистка радиаторов

Специалисты рекомендуют в обязательном порядке чистить радиатор интеркулера, в особенности с внутренней стороны. Во время движения по различным дорогам на нем собирается грязь и пыль. Образовавшаяся в итоге корка мешает нормальному охлаждению системы наддува. Важно также очищать радиаторы кондиционера и системы охлаждения.

Номер силового агрегата

Номер силового агрегата также стоит чистить регулярно. Это необходимо для того, чтобы не возникало сложностей с ГИБДД и при прохождении техосмотра. При его чистке оптимально использовать ветошь, специальные препараты против ржавчины.

Мытье водой

Мыть водой двигательный отсек следует только в том случае, если автомобиль преодолел длительный путь по бездорожью, неоднократно "тонул" в грязи, в результате чего она попала под капот в больших объемах. Чтобы ее удалить, часто необходима помощь профессионалов.

Как писал сайт Profile.Ru, зачастую водители не обращают внимания на состояние форсунок и клапанов, вспоминая о них только после того, как машина уже начала дергаться при разгоне. При соблюдении определенных правил все же можно избежать серьезной поломки двигателя из-за загрязнения.

Бортжурнал,ГИБДД,"Российская газета",
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