Названо самое выгодное автомобильное топливо

Эксперты американской национальной лаборатории министерства энергетики провели масштабное исследование под названием "Комплексная количественная оценка совокупной стоимости владения для транспортных средств разных классов, размеров и силовых агрегатов".

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В ходе исследования был учтен целый ряд факторов, включая стоимость машины, амортизацию, расходы на топливо, страховку, затраты на обслуживание и ремонт, а также налоги и сборы.

Автомобили были распределены на несколько категорий - от компактных седанов до грузовиков.

Показатели соотносятся исключительно с американским автомобильным рынком.

Итоги исследования показали, что затраты на обслуживание полностью электрических машин оказались на 40% ниже, чем у машин с традиционными бензиновыми и дизельными двигателями. Еще более выгодными в обслуживании оказались гибридные машины.