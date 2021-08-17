Названо самое выгодное автомобильное топливо

Эксперты американской национальной лаборатории министерства энергетики провели масштабное исследование под названием "Комплексная количественная оценка совокупной стоимости владения для транспортных средств разных классов, размеров и силовых агрегатов".
В ходе исследования был учтен целый ряд факторов, включая стоимость машины, амортизацию, расходы на топливо, страховку, затраты на обслуживание и ремонт, а также налоги и сборы.
Автомобили были распределены на несколько категорий - от компактных седанов до грузовиков.
Показатели соотносятся исключительно с американским автомобильным рынком.
Итоги исследования показали, что затраты на обслуживание полностью электрических машин оказались на 40% ниже, чем у машин с традиционными бензиновыми и дизельными двигателями. Еще более выгодными в обслуживании оказались гибридные машины.
Стоит отметить, что выводы, были сделаны на перспективу. Уже в самое ближайшее время стоимость владения экологичными автомобилями станет гораздо ниже из-за развития технологий, снижения цен на аккумуляторы и водородную инфраструктуру.