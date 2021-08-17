Кто не успел, тот опоздал: trade-in у дилера больше не актуален

Вторичный рынок сейчас находится на самом пике своей популярности. Казалось бы, а что нужно для того, чтобы автомобили б/у обрели былую популярность? Всё просто, нужно вызвать дефицит новых авто. Свою роль так же сыграла острая нехватка полупроводников и микрочипов. По итогу мы получили то, что сейчас люди не хотят покупать ни машины с салонов, ни пользоваться услугой trade-in.

Дилеры стали жадничать. Если вспомнить практику прошлого, то автомобилисты, при покупке нового авто, могли сдать старое авто и получить хорошую скидку. Сейчас же данная практика практически исчезла, дилеры берут старые автомобили почти задаром, а взамен предлагают только утешительные призы. Чтобы убедиться в этом окончательно, появилась идея позвонить в автосалон и попросить оценить машину, которую мы якобы хотим сдать в trade-in. Итак, на лот выставлена трёхлетняя Toyota Camry прошлого поколения, пробег насчитывает 50 тысяч километров, также следует указать, что в ПТС указан только один владелец. Второй автомобиль – Volkswagen Polo, которому 5 лет, пробег 75 тысяч километров и два владельца.Чтобы вы понимали, обычные водители со вторичного рынка готовы купить машину за 650 тысяч рублей, дилерские центры предлагают максимум 480. И это не окончательная цена, а скорее всего удочка, после которой операторы по телефону стараются пригласить всех на осмотр в технический центр. Это, что касается Volkswagen Polo.

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За Camry на вторичном рынке предлагают до 1,9 миллионов рублей. В то время как дилеры оценивают её максимум в полтора миллиона. Вообще удивляться такому не нужно, раньше вообще дилеры не шли на уступки своим покупателям, максимум на что можно было рассчитывать – это на скидку, сопоставимую с той, что предоставляет государство для своих программ.

Минпромторг России заявляет, что в этом году не будет оказывать помощи ни автомобильной промышленности, ни автомобильному рынку. А это значит, что всем причастным придётся справляться в одиночку. Деньги государственные пока есть куда потратить, сегодня в них больше всего нуждаются пострадавшие от пандемии отрасли. Можно только предположить, что в случае, если спрос на автомобили очень снизится, то государство вернёт государственную поддержку на автомобильные кредиты.

Многие компании пока убрали программы поддержки сдачи авто с пробегом при покупке нового. Представительно Renault сказал, что государственные программы являются мощной поддержкой для того, чтобы автомобильные компании могли принимать машины в traid-in за выгодную цену для покупателя. Так как их нет, приходится выкручиваться и убирать поблажки. Скидки при покупке автомобилей с трейд-ином есть, но это обычно 40-60 тысяч рублей. Следует учесть и тот факт, что востребованную модель со скидкой, пусть и не большой, получить не удастся.

По ситуации высказался и менеджер по продажам автомобилей Hyundai группы «Авилон» Даниил Королев. Он подтвердил, что действительно, программы поддержки от производителя сейчас свёрнуты и у них. В настоящее время им приходится предлагать только дилерские скидки на покупку авто при условии сдачи подержанного в зачёт нового.

Пока что покупателям нет смысла ставить на трейд-ин, логичнее всего будет просто продать машину и прийти в салон с наличкой для оформления кредита. Опять же, стричь всех под одну гребёнку нельзя, по факту рынок сейчас разделился на два типа продавцов: первые жадничают и не готовы уступать, в то время как вторые всё-таки предоставляют своим клиентам и хорошие скидки, и хорошие условия.