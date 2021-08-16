Треть россиян ездят на одном автомобиле по 6-10 лет

Чуть больше 30% автовладельцев покупают новые авто раз в четыре-пять лет, а 29% готовы ездить на одной и той же машине от шести до десяти лет, свидетельствуют данные опроса. Отечественный автопарк остается одним из самых старых в Европе – более возрастные машины только в Прибалтике и Греции.

Фото: ТАСС ТАСС

Большинство автомобилистов России готово ездить на одной и той же машине не менее пяти лет, свидетельствуют данные опроса, проведенного классифайдом «Авито Авто».

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В частности, 31% опрошенных готовы менять свой автомобиль на другой через 4-5 лет эксплуатации, еще 29% ездят на одной и той же машине 6-10 лет. Причем большие пробеги наших соотечественников не пугают: 23% респондентов считают, что автомобиль пора менять, когда его пробег достигнет 100-150 тыс. км, еще 20% согласны ездить и того дольше – до 150-200 тысяч км.

При этом тратить большие суммы на обновление автомобиля большинство опрошенных не готовы:

более 40% видят для себя приемлемой покупку автомобиля с небольшой доплатой к цене старого, либо сдачу старой машины в трейд-ин – опять же с небольшой добавкой сверху.

Радикально увеличивать бюджет покупки, в том числе за счет кредитов, готовы всего 14% респондентов.

Ожидания российских автомобилистов вполне соотносятся со статистическими данными.

Средний возраст легкового автомобиля в России составил по итогам 2020 года около 14 лет, свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат».

Россия по этому показателю существенно отстает от стран Европы. В Евросоюзе средний возраст легкового автомобиля составлял 11,5 года по состоянию на 2019 год, свидетельствует статистика Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA).

Однако эта цифра существенно колеблется в зависимости от уровня экономического развития конкретной страны. В частности, в Германии средний возраст машины – 9,6 года, в Австрии – 8,3 года, а в Люксембурге – и вовсе 6,5 года.

Россия по этому показателю находится на уровне стран Восточной Европы – Польши, Чехии, Словакии, Венгрии и Латвии. Средний возраст легкового автопарка в них лежит в промежутке от 13,4 до 14,9 года.

Среднестатистический легковой автомобиль еще старше в Румынии, Литве, Греции и Эстонии: там его возраст уверенно переваливает за 16 лет.

В структуре российского автопарка, между тем, за прошедшие 10 лет ощутимо снизилось количество «свежих» машин — в возрасте до трех лет и от четырех до шести лет. И, наоборот, в диапазоне от семи до 20 лет доля парка существенно выросла – «постарели» автомобили, купленные во времена бурного роста российского автомобильного рынка в начале нулевых.

«Средний срок эксплуатации автомобиля у нас традиционно выше, чем в европейских странах, время владения автомобилем в России составляет пять-шесть лет. Так что данные опроса вполне соответствуют объективной реальности», — говорит «Газете.Ru» аналитик «ВТБ Капитала» по автопрому Владимир Беспалов.

Надежнее всего к снижению возраста автомобилей могли бы привести объективные обстоятельства — например, рост благосостояния россиян, указывает эксперт.

Автомобиль – это товар длительного пользования, и его покупка во многом связана с уровнем доходов населения и уверенностью в том, что эти доходы будут стабильны,— подчеркивает Беспалов.

Результаты опроса вполне соответствуют рыночной ситуации, согласен директор «Авилон. Автомобили с пробегом» Николай Баскаков.

«В настоящий момент можно сказать, что последствия пандемии дались людям нелегко. Произошло понижение средней стоимости покупки и перераспределение спроса. Многим покупателям пришлось снизить планируемую стоимость покупки или временно отложить приобретение нового автомобиля», — говорит Баскаков «Газете.Ru»

Рост среднего срока пребывания автомобиля в одних руках можно объяснить тем, что в целом увеличилась стоимость владения автомобилем, повысился транспортный налог, плата за парковку в городах, полагает представитель дилерского холдинга.

Вместе с тем, стимулировать покупку новых автомобилей можно и с помощью регуляторных мер – субсидирования или введения различных ограничений – в частности, увеличения стоимости страховки для старых машин, либо ужесточения экологического законодательства, перечисляет Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала»