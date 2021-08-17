Дефицит Lada Granta возник в России

В России зафиксирован дефицит машин Lada, включая Lada Granta, сообщили автодилеры.

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Дефицит Lada Granta, самой популярной модели, в ГК «Прагматика» наблюдается «как в СЗФО, так и в целом по России», сказал гендиректор группы и вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владислав Рыдаев. По его словам, дефицит сохранится «до начала осени, если не ухудшится ситуация с комплектующими», передает РИА «Новости».

Глава совета директоров «БН-Моторс» и вице-президент РОАД Алексей Подщеколдин заявил, что дефицит коснулся всех моделей Lada. При этом «АвтоВАЗ» заверил, что ситуация исправится в сентябре. Подщеколдин отметил, что дефицит есть не только среди брендов, имеющих сборку в России, но и среди импортных.

«Автомир» сообщил, что у него, «как и у всей остальной дилерской сети» по «всем моделям плохо», ожидается «смещение спроса в сторону б/у автомобилей».