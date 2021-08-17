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Mazda разрабатывает роторный двигатель, работающий на водороде

Car.ru
2 часа назад

Производители автомобильного концерна Mazda разрабатывают новый роторный мотор, который будет работать исключительно на водородном топливе.

Mazda разрабатывает роторный двигатель на водороде
Фото: Car.ruCar.ru

Не исключено, что силовой агрегат разрабатывается для будущего преемника легендарной модели Mazda RX-8.

Такие детали, как мощность, крутящий момент и количество роторов, еще не опубликованы, вероятно, потому, что двигатель все еще находится на начальной стадии разработки, но это решение дает несколько технических преимуществ.

Существенным недостатком водорода является высокая тенденция воспламенения в точках нагрева, расположенных внутри цилиндров. Но в роторном моторе подобные опасные ситуации могут возникать крайне редко из-за определенных нюансов их сборки и производства, которые применяются водителями.

Говорить о появлении будущего преемника слишком рано. В настоящее время разработчики думают только над созданием его прототипа, но создать его слишком легко, а вот вывести модель в серийное производство, проблематично, учитывая сложности, происходящие на мировом рынке.

Бортжурнал,Mazda RX-8,Mazda,
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