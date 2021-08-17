Mazda разрабатывает роторный двигатель на водороде

Производители автомобильного концерна Mazda разрабатывают новый роторный мотор, который будет работать исключительно на водородном топливе.

Не исключено, что силовой агрегат разрабатывается для будущего преемника легендарной модели Mazda RX-8.

Такие детали, как мощность, крутящий момент и количество роторов, еще не опубликованы, вероятно, потому, что двигатель все еще находится на начальной стадии разработки, но это решение дает несколько технических преимуществ.

Существенным недостатком водорода является высокая тенденция воспламенения в точках нагрева, расположенных внутри цилиндров. Но в роторном моторе подобные опасные ситуации могут возникать крайне редко из-за определенных нюансов их сборки и производства, которые применяются водителями.