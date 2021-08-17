Новый Jeep Commander оказался удлиненной версией Compass

Компания Jeep представила новинку для латиноамериканского рынка — трехрядный кроссовер Commander, который на деле оказался удлиненной версией обновленного недавно Compass. Судя по фотографиям, опубликованным Motor1.com Brazil, и официальному тизерному ролику, Commander получил ряд отличий от Compass, а под капотом у него, по слухам, — двухлитровый мотор мощностью около 200 лошадиных сил. Премьера модели запланирована на 26 августа.

Фото: © Motor1.com Brazil © Motor1.com Brazil

Уникальная особенность Commander, которая отличает его от соплатформенного Compass, — это передняя и задняя оптика. Задние фонари значительно уже и расположены выше, а спереди установлены фары нового дизайна и горизонтальные линии светодиодных дневных ходовых огней, которые расположены над противотуманками. Кроме того, у трехрядного Commander удлиненные задние двери и больше площадь остекления.

Motor1.com Brazil

Motor1.com Brazil

Интерьер идентичен Compass: можно заметить тот же самый тоннель с пятилитровым отсеком под подлокотником, цифровую панель приборов диагональю 10,25 дюйма и 10,1-дюймовый экран мультимедийной системы, возвышающийся над центральной консолью.

На фотографиях, опубликованных бразильским Motor1.com, можно заметить шильдики «TD» и «4x4» на задней двери кроссовера: они указывают на то, что это модификация с турбодизелем и системой полного привода. Журналисты сообщают, что в Бразилии новинку предложат с 2,0-литровым двигателем мощностью около 200 лошадиных сил, пару которому составит девятиступенчатая автоматическая коробка передач. Альтернативой станет бензиновая «турбочетверка» 1.3.