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765 тысячам электрокарам Tesla грозит отзыв

Autorating.ru
1 час назад

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявило о расследовании 11 инцидентов приведших к дорожно-транспортным происшествиям в которых участвовали электрокары Tesla с активированной системами Autopilot и помощником в пробках Traffic-aware.

765 тысячам электрокарам Tesla грозит отзыв
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Под расследованием 765 тысяч «электричек» (S, 3, X и Y) произведённых и реализованных в США с 2014 года. На данный момент известно, что специалисты NHTSA обратили свое внимание, на то что Теслы с активированным автопилотом не всегда распознают запаркованные автомобили дорожных служб и скорой помощи в тёмное время суток.

autorating.ru

Вердикт по этому делу будет вынесен в ближайшие месяцы, если алгоритмы работы систем автопилотирования и пробочного круиз-контроля окажутся небезопасными, то Теслам грозит ещё один массовый отзыв.

Бортжурнал,Tesla,
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