765 тысячам электрокарам Tesla грозит отзыв

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявило о расследовании 11 инцидентов приведших к дорожно-транспортным происшествиям в которых участвовали электрокары Tesla с активированной системами Autopilot и помощником в пробках Traffic-aware.

Под расследованием 765 тысяч «электричек» (S, 3, X и Y) произведённых и реализованных в США с 2014 года. На данный момент известно, что специалисты NHTSA обратили свое внимание, на то что Теслы с активированным автопилотом не всегда распознают запаркованные автомобили дорожных служб и скорой помощи в тёмное время суток.