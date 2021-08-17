Самую дорогую Lada Vesta выставили на продажу

На портале Авто.ру в Ярославле выставили на продажу Lada Vesta Sport 2019 года выпуска с пробегом 34 500 километров за 1,2 миллиона рублей. Стоимость седана продавец объясняет многочисленными визуальными и техническими доработками машины. Кроме того, именно эту модель в 2020 году разыграл в лотерею автомобильный блогер Константин Заруцкий, известный в Сети как Academeg.

Фото: © Авто.ру © Авто.ру

В ноябре 2020 года Константин Заруцкий провел лотерею, в ходе которой разыграл модифицированную Lada Vesta Sport в эксклюзивном цвете «Тайфун» в комплектации Luxe. Кроме того, блогер опубликовал два видеоролика, где продемонстрировал процесс доработок спортивного седана, на которые в общей сложности потратил около 400 000 рублей. Опубликованные материалы посмотрели около 5,5 миллионов человек.

В процессе тюнинга на «Весту» установили дополнительную шумоизоляцию, красные тормозные суппорты, а также усиленные амортизаторы и пружины, которые позволили уменьшить дорожный просвет седана. Кроме того, автомобиль оборудовали новой мультимедийкой на базе ОС Android, сабвуфером, а также системой контроля слепых зон и сигнализацией, управляемой через смартфон.

По словам продавца, который и стал победителем лотереи, автомобиль находится в отличном состоянии. Нынешний владелец использовал спортивный седан в качестве машины выходного дня. Расстаться с одной из самых известных Lada Vesta Sport в России с пробегом 34 500 километров мужчина готов за 1,2 миллиона рублей.