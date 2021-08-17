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ТОП-7 новых автомобилей с недорогим обслуживанием

Car.ru
1 час назад

Сейчас очень просто найти доступную машину на рынке. Желающим сэкономить людям важна как стоимость автомобиля, так и цена его обслуживания.

Названы новые автомобили с недорогим обслуживанием
Фото: Car.ruCar.ru

Chevrolet Spark довольно проблематично назвать интересной моделью, но зато он точно один из наиболее бюджетных. В РФ машина стоит от 750 000 рублей, а за эти деньги человек получит модификацию с небольшой мощностью и маленьким набором оснащения.

На втором месте списка - Volkswagen Jetta. Седьмая генерация немецкий продается за 1,3 миллиона рублей, обладая комфортом, хорошим внутренним пространством и динамикой.

Замыкает тройку самых дешевых в обслуживании Toyota Corolla, которая радует клиентов небольшими тратами на ТО и эксплуатацию. Цена в РФ – от 1,6 миллиона рублей.

Далее в перечне находятся Honda Accord, KIA Soul и Hyundai Sonata. Первый можно найти только на «вторичке» за 1,5 миллиона рублей, при этом автомобиль является очень удобным в вождении и оборудуется 10АКПП или МКПП. Южнокорейские машины очень просты в обслуживании, радуют качеством и стоят 1,2 и 1,8 миллиона рублей соответственно.

На седьмом месте располагается Toyota Camry, давно ставшая синоним слова «надежность». Официальные дилеры готовы отдать седан клиенту за два миллиона рублей.

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