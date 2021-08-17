Как не ошибиться при покупке авто с пробегом

Специалисты назвали самые распространенные ошибки, которые допускаются при покупке авто с пробегом. К ним относятся: отсутствие предварительной подготовки, неточные вопросы продавцу, пренебрежение детальной проверкой автомобиля.

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Еще до приобретения машины автолюбители допускают серьезную ошибку, которая заключается в нежелании изучать техническую основу. К такой серьезной покупке следует тщательно подготовиться, узнать, какие слабые места характерны для выбранной модели.

Эксперты отмечают, то покупатель ведет беспредметные беседы с владельцем автомобиля. Вместо того, чтобы задавать четко сформулированные вопросы, с целью понять, как прошлый владелец обслуживал машину. Не помешает хорошая техническая экспертиза.

Очень важно придирчиво оценить состояние приобретаемого авто. Любую машину следует отправлять в сервис. Современные автомобили оснащены многими функциями, которые требуют проверки перед покупкой. Качественная диагностика занимает несколько часов, а не 20 минут, при этом лучше выбрать специализированный сервис.

Качественный осмотр стоит не менее 15 000 рублей. Однако, эта процедура позволит убедиться в техническом состоянии автомобиля.