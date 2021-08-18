Шины для кроссоверов: как купить правильные

Автомобили SUV-сегмента становятся все более востребованными на российском рынке.

Владельцы машин этой категории, так же как и любые другие автомобилисты, задаются вопросом покупки подходящей резины для того, чтобы эксплуатация кроссовера или внедорожника была комфортной, надежной и безопасной.

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Технический момент. Как правило, высота шины для кроссовера составляет 75-80% от ширины протектора. Это позволяет выдерживать достаточно высокий дорожный просвет без увеличения диаметра колесного диска. Учитывая универсальность эксплуатации кроссовера, резина с низким профилем ему противопоказана. Хотя, стоит отметить, что исключением могут стать компактные или высокоскоростные модели, которые эксплуатируются только в городах и на трассах.

Отдельная модельная линейка. С ростом популярности кроссоверов и внедорожников на российском рынке, производители шин быстро подстроились и стали выпускать отдельную линейку резины, разработанную именно для этой категории транспортных средств. На многих официальных сайтах шинных брендов она обозначена как SUV и ошибиться здесь сложно. Сделано это для того, чтобы каждый потенциальный покупатель, которому нужно приобрести соответствующие шины, заходя на сайт продавца сразу мог попасть в нужный раздел.

Маркировка. Самая популярная символика – АТ или All Terrain. Это означает, что шина предназначена для эксплуатации как на асфальтовом покрытии, так и вне такового. Отличается средней агрессивностью протектора и чаще всего имеет дополнительную маркировку M+S (грязь плюс снег). Обращать внимание на маркировку нужно обязательно. Она позволяет определиться с типом резины, которая будет более подходящей для каждого конкретного внедорожника или кроссовера.

Кроме того, маркировка позволит покупателю понять, какая резиновая смесь была использована для создания этой шины и определиться с тем, устраивает ли его качество предложенной резины или лучше рассмотреть другие варианты. Маркировка по цене также осуществляется, но, как показывает практика, многие розничные продавцы не обращают на нее внимание, продавая шины со своей наценкой.

Качество и цена. Выбор резины для машин SUV-сегмента, как и для любых других транспортных средств, должен отталкиваются от двух основных критериев, а именно, цены и качества. Это крайне важно, поэтому владельцы должны понимать, что нужно найти идеальный баланс между этими показателями.

Все дело в том, что если гнаться только за ценой, то можно купить некачественную резину, которая расстроит водителей во время эксплуатации, а также доставит массу неприятных эмоций. Выбирая резину исключительно по качественным параметрам, водители могут переплатить лишние средства, которые можно сэкономить, если грамотно подходить к покупке.