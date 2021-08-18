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Выяснилось, что больше всего раздражает водителей в пассажирах

Свободная пресса
57 минут назад

С помощью специального исследования «СберАвто» удалось выяснить, что вызывает наибольшее раздражение водителей в их пассажирах.

Что больше всего раздражает водителей в пассажирах
Фото: Владимир Гердо/ТАССВладимир Гердо/ТАСС

«Наибольшее раздражение у опрошенных автолюбителей (72%) вызывают пассажиры, выбрасывающие мусор прямо из окна авто. Еще для 70% идеальным пассажиром никогда не станет тот, кто раздает советы по управлению автомобилем, а 57% испытывают дискомфорт, когда пассажир ведет себя непредсказуемо: внезапно повышает голос или хлопает по «торпеде»», - приводит РИА «Новости» результаты исследования.

Также выяснилось, что 41% водителей не нравятся, когда в их автомобиле едят. Еще 38% злятся, если пассажир не стряхнет с обуви снег и грязь при посадке в салон. Кроме того 36% респондентов раздражают сильно хлопающие дверями пассажиры, 10% не нравятся поющие пассажиры, а 8% не нравится ездить с людьми «сидящими» в телефоне.

Отмечается, что лишь 1% опрошенных водителей разрешают своим пассажирам абсолютно все.

Бортжурнал,РИА Новости,
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