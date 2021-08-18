Что больше всего раздражает водителей в пассажирах

«Наибольшее раздражение у опрошенных автолюбителей (72%) вызывают пассажиры, выбрасывающие мусор прямо из окна авто. Еще для 70% идеальным пассажиром никогда не станет тот, кто раздает советы по управлению автомобилем, а 57% испытывают дискомфорт, когда пассажир ведет себя непредсказуемо: внезапно повышает голос или хлопает по «торпеде»», - приводит РИА «Новости» результаты исследования.

Также выяснилось, что 41% водителей не нравятся, когда в их автомобиле едят. Еще 38% злятся, если пассажир не стряхнет с обуви снег и грязь при посадке в салон. Кроме того 36% респондентов раздражают сильно хлопающие дверями пассажиры, 10% не нравятся поющие пассажиры, а 8% не нравится ездить с людьми «сидящими» в телефоне.