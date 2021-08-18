Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

У универсала Mercedes-Benz C-Class появилась версия All-Terrain для плохих дорог

Motor.ru
34 минуты назад

Концерн Daimler раскрыл подробности о Mercedes-Benz C-Class All-Terrain, не дожидаясь сентябрьского автосалона в Мюнхене, где должен состояться публичный дебют модели. Внедорожную версию универсала создали по тем же лекалам, что и E-Class All-Terrain: дорожный просвет получил прибавку в четыре сантиметра, появился защитный пластикой обвес по кругу, а подвеску перенастроили для более комфортной езды по плохим дорогам. Для кросс-универсала предложат бензиновый и дизельный моторы, а европейские продажи стартуют осенью. Новый C-Class All-Terrain ждут и в России.

У Mercedes-Benz C-Class появилась версия для плохих дорог
Фото: Mercedes-BenzMercedes-Benz

Вседорожный универсал C-Class All-Terrain можно узнать по черным защитным накладкам на порогах и арках, чуть иной решетке радиатора и имитации защиты днища. В Daimler заявляют об увеличившемся на 40 миллиметров дорожном просвете — по всей видимости, клиренс составляет около 160 миллиметров. Подвеску C-Class All-Terrain доработали, в частности установили поворотные кулаки увеличенного размера.

Mercedes-Benz
Mercedes-Benz

В стандартной комплектации универсалу положены 17-дюймовые диски, а за доплату можно заказать 18- либо 19-дюймовые.

В числе других новшеств — новые настройки режимов движения системы Dynamic Select: Offroad и Offroad+, где первый предназначен для легкого бездорожья, а второй для очень плохих дорог. Кроме того, предусмотрен особый внедорожный режим работы системы адаптивного освещения: он позволяет разглядеть препятствия при движении по пересеченной местности и в поворотах.

В Европе Mercedes-Benz C-Class All-Terrain будет доступен с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 258 лошадиных сил и 200-сильным дизелем того же объема. Оба агрегата получат довесок в виде 48-вольтового стартер-генератора, который добавляет около 20 лошадиных сил на первых секундах разгона. Коробка передач — девятиступенчатый автомат 9G-Tronic, привод — полный 4Matic, который направляет 45 процентов тяги на переднюю ось и 55 процентов — на заднюю.

Основными конкурентами новинки на рынке станут Audi A4 Allroad и Volvo V60 Cross Country. Первый можно купить в России по цене от 3,8 миллиона рублей, а второй стоит от 3,5 миллиона рублей.

Бортжурнал,Audi A4,Volvo V60,Daimler,Volvo,Audi,Mercedes-Benz,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители