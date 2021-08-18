У Mercedes-Benz C-Class появилась версия для плохих дорог

Концерн Daimler раскрыл подробности о Mercedes-Benz C-Class All-Terrain, не дожидаясь сентябрьского автосалона в Мюнхене, где должен состояться публичный дебют модели. Внедорожную версию универсала создали по тем же лекалам, что и E-Class All-Terrain: дорожный просвет получил прибавку в четыре сантиметра, появился защитный пластикой обвес по кругу, а подвеску перенастроили для более комфортной езды по плохим дорогам. Для кросс-универсала предложат бензиновый и дизельный моторы, а европейские продажи стартуют осенью. Новый C-Class All-Terrain ждут и в России.

Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz

Вседорожный универсал C-Class All-Terrain можно узнать по черным защитным накладкам на порогах и арках, чуть иной решетке радиатора и имитации защиты днища. В Daimler заявляют об увеличившемся на 40 миллиметров дорожном просвете — по всей видимости, клиренс составляет около 160 миллиметров. Подвеску C-Class All-Terrain доработали, в частности установили поворотные кулаки увеличенного размера.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

В стандартной комплектации универсалу положены 17-дюймовые диски, а за доплату можно заказать 18- либо 19-дюймовые.

В числе других новшеств — новые настройки режимов движения системы Dynamic Select: Offroad и Offroad+, где первый предназначен для легкого бездорожья, а второй для очень плохих дорог. Кроме того, предусмотрен особый внедорожный режим работы системы адаптивного освещения: он позволяет разглядеть препятствия при движении по пересеченной местности и в поворотах.

В Европе Mercedes-Benz C-Class All-Terrain будет доступен с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 258 лошадиных сил и 200-сильным дизелем того же объема. Оба агрегата получат довесок в виде 48-вольтового стартер-генератора, который добавляет около 20 лошадиных сил на первых секундах разгона. Коробка передач — девятиступенчатый автомат 9G-Tronic, привод — полный 4Matic, который направляет 45 процентов тяги на переднюю ось и 55 процентов — на заднюю.