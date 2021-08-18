Чем порадует следующий Subaru WRX

Дебют нового Subaru WRX запланирован на 19 августа, и за сутки до премьеры японская марка опубликовала финальное тизерное видео. В ролике раскрыты подробности о коробке передач модели: судя по нескольким кадрам, это будет «механика». По слухам, она будет сочетаться с 2,4-литровым турбомотором мощностью 260 или 300 лошадиных сил, а WRX STI прочат двигатель с отдачей свыше 400 сил. Для сравнения, агрегат нынешнего WRX STI выдает всего 300 сил.

Фото: © Subaru © Subaru

Subaru WRX и WRX STI производятся с 2014 года, а актуальная версия спортивных седанов построена на базе Impreza предыдущего поколения, выпуск которой завершился еще в 2016 году.

По предварительной информации, со сменой поколения WRX переберется на модульную архитектуру SGP (Subaru Global Platform), а в линейку двигателей войдет наддувный оппозитник объемом 2,4 литра, знакомый по американским версиям Legacy и Outback. Что же касается дизайна, то WRX получит чуть увеличившуюся в размерах решетку радиатора, модернизированную оптику и сохранит вентилируемый капот.

В новом ролике можно заметить рычаг механической коробки передач и, по всей видимости, аналоговую панель приборов. По неофициальным данным, следующий WRX оснастят планшетом мультимедийной системы на центральной консоли, который установят вертикально, как у электромобилей Tesla