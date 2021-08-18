Чем порадует следующий Subaru WRX

Дебют нового Subaru WRX запланирован на 19 августа, и за сутки до премьеры японская марка опубликовала финальное тизерное видео. В ролике раскрыты подробности о коробке передач модели: судя по нескольким кадрам, это будет «механика». По слухам, она будет сочетаться с 2,4-литровым турбомотором мощностью 260 или 300 лошадиных сил, а WRX STI прочат двигатель с отдачей свыше 400 сил. Для сравнения, агрегат нынешнего WRX STI выдает всего 300 сил.
Subaru WRX и WRX STI производятся с 2014 года, а актуальная версия спортивных седанов построена на базе Impreza предыдущего поколения, выпуск которой завершился еще в 2016 году.
По предварительной информации, со сменой поколения WRX переберется на модульную архитектуру SGP (Subaru Global Platform), а в линейку двигателей войдет наддувный оппозитник объемом 2,4 литра, знакомый по американским версиям Legacy и Outback. Что же касается дизайна, то WRX получит чуть увеличившуюся в размерах решетку радиатора, модернизированную оптику и сохранит вентилируемый капот.
Актуальные WRX и WRX STI представлены на российском рынке — вероятно, модель нового поколения тоже рано или поздно доберется до нашей страны. Пока же WRX можно купить по цене от 3 459 000 рублей.