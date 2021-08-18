Kia подняла цены на Rio и еще восемь моделей в России

Рублевые цены автомобилей Kia продолжают расти ежемесячно. В августе южнокорейска марка вновь подняла стоимость своей продукции в России, на этот раз затронув и бестселлер: корректировке подверглись ценники девяти моделей из 17, включая седан Rio, хэтчбек Rio X и кроссовер Sportage. Как сообщают аналитики «Цена Авто», автомобили стали дороже во всех доступных комплектациях на 5-50 тысяч рублей, что составляет 0,5-2 процента от прежней стоимости.

Фото: © Kia © Kia

Одинаковую прибавку в 10 тысяч рублей получили седан Rio, хэтчбек Rio X и компакт-кросс Soul. Наиболее заметным в рублевом выражении подорожанием отметились сразу три модели: Cerato, K900 и Stinger, за которые теперь просят на 50 тысяч рублей больше во всех версиях.

Максимальная стоимость флагманского Mohave выросла на 1,7 процента за счет шестиместной модификации Premium+ с «капитанскими» креслами второго ряда, которая вышла на российский рынок в начале августа. Как и версия с посадочной формулой 2+3+2, она собирается на «Автоторе» в Калининграде и оснащается 249-сильным дизельным мотором, автоматом и полным приводом с муфтой подключения задней оси.

Текущее подорожание стало для Kia восьмым в нынешнем году. До этого марка поднимала цены в июле. Тогда тоже подорожали K900, Sportagе и Mohave, а также бизнес-седан K5, который в августе сохранил ценник. Прибавка варьировалась от 20 до 50 тысяч рублей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), с начала года по июль марка продала в России 125 415 автомобилей – на 26 процентов больше, чем за тот же период 2020 года. Это обеспечило Kia второе место в рейтинге самых ходовых марок после отечественной Lada.