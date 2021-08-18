Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

«Гелендеваген» впервые за 40 лет лишится ДВС

Car.ru
2 часа назад

В Сети появились данные о технических характеристиках будущего электрического «Гелендевагена» - внедорожной версии Mercedes-Benz EQG.

«Гелендеваген» впервые за 40 лет лишится ДВС
Фото: Car.ruCar.ru

С переходом к электротяге в «Гелике» сохранили раму лестничного типа. При этом силовую структуру изменят для размещения под днищем тяговой АКБ от флагманской EQS на 108 кВт/ч.

Авто должно оснащаться полноприводной системой. Все «батарейные» «Гелики» сделают двухмоторными. Запатентованные EQG 560, а также EQG 580 могут намекать на силовые агрегаты, генерирующие 500 л.с. (800 Нм).

Так как «Гелендеваген» будет отдельным суббрендом Mercedes-Benz, логично ожидать продолжение линейки 4x4. Вскоре должен состояться дебют бензинового внедорожника второй генерации с полуметровым клиренсом. Через несколько лет появится вездеход-электромобиль.

Отказ от силовых агрегатов на углеводородах не должен привести к изменению дизайна G-Класса. По всей видимости внедорожная версия будет комплектоваться сплошной решёткой радиатора со светящимися звёздочками EQS, «аэродинамичными» колёсными дисками, другими бамперами.

Бортжурнал,Mercedes-Benz,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители