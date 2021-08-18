«Гелендеваген» впервые за 40 лет лишится ДВС

В Сети появились данные о технических характеристиках будущего электрического «Гелендевагена» - внедорожной версии Mercedes-Benz EQG.

С переходом к электротяге в «Гелике» сохранили раму лестничного типа. При этом силовую структуру изменят для размещения под днищем тяговой АКБ от флагманской EQS на 108 кВт/ч.

Авто должно оснащаться полноприводной системой. Все «батарейные» «Гелики» сделают двухмоторными. Запатентованные EQG 560, а также EQG 580 могут намекать на силовые агрегаты, генерирующие 500 л.с. (800 Нм).

Так как «Гелендеваген» будет отдельным суббрендом Mercedes-Benz, логично ожидать продолжение линейки 4x4. Вскоре должен состояться дебют бензинового внедорожника второй генерации с полуметровым клиренсом. Через несколько лет появится вездеход-электромобиль.