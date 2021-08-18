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УАЗ покажет новую модель 5 сентября

Car.ruиещё 1
40 минут назад

Отечественный производитель внедорожников УАЗ озвучил дату презентации своей новой современной модели. Сейчас пока отсутствуют подробности о данном транспортном средстве.

УАЗ покажет новую модель 5 сентября
Фото: Car.ruCar.ru

При этом сроки назвали абсолютно точно. Речь идёт о 5 сентября текущего года. Представление автомобиля приурочат к восьмидесятилетию существования автомобильного завода УАЗ.

В официальном аккаунте УАЗ, в соцсети ВКонтакте, опубликовали, что именно с презентации нового транспортного средства начнется праздничная программа. Отечественный автобренд собирается организовать мероприятие в стенах подмосковного развлекательного комплекса.

В публикации значится, что количество гостей будет ограничено. Однако, попасть на это мероприятие можно в случае соблюдения некоторых условий, которые приведены в посте. При этом в комментариях требуется указать модель и VIN своего УАЗа.

Согласно самому популярном предположению, речь ведётся не о новой отечественной модели, а о модификации. По всей видимости это очередная версия УАЗа Пикап.

Бортжурнал,УАЗ,Ульяновский автомобильный завод,
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