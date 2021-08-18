УАЗ покажет новую модель 5 сентября

Отечественный производитель внедорожников УАЗ озвучил дату презентации своей новой современной модели. Сейчас пока отсутствуют подробности о данном транспортном средстве.

Фото: Car.ru Car.ru

При этом сроки назвали абсолютно точно. Речь идёт о 5 сентября текущего года. Представление автомобиля приурочат к восьмидесятилетию существования автомобильного завода УАЗ.

В официальном аккаунте УАЗ, в соцсети ВКонтакте, опубликовали, что именно с презентации нового транспортного средства начнется праздничная программа. Отечественный автобренд собирается организовать мероприятие в стенах подмосковного развлекательного комплекса.

В публикации значится, что количество гостей будет ограничено. Однако, попасть на это мероприятие можно в случае соблюдения некоторых условий, которые приведены в посте. При этом в комментариях требуется указать модель и VIN своего УАЗа.