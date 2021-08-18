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Новый обман в мессенджерах: обещают «сделать водительские права» и исчезают с предоплатой

Car.ru
1 час назад

На территории Якутии в Республике Саха был пойман ранее судимый житель Иркутской области, промышлявший «разводом» автолюбителей при помощи мессенджеров и сервисов бесплатных объявлений.

Обман с предоплатой: кто обещает «сделать водительские права»
Фото: Car.ruCar.ru

Он занимался распространением информации, что он может помочь в изготовлении автомобильных прав за денежное вознаграждение.

Для убедительности мошенником прилагались фотографии готовых документов, а также довольных клиентов. Иногда он представлялся сотрудником Госавтоинспекции. Убедив очередную жертву, злоумышленник требовал определённую предоплату. Потом он переставал выходить на связь.

До того как сотрудникам полиции удалось взять мошенника, он успел обмануть тринадцать жителей из различных районов республики.

Работники ГИБДД настоятельно просят население не вестись на подобные уловки и тем самым не нарушать закон.

Общий ущерб от такой деятельности превысил 500 000 рублей. Подозреваемого заключили под стражу и возбудили против него уголовное дело.

Бортжурнал,ГИБДД,
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